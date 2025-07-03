لأسباب أمنية، روسيا تلغي العرض العسكري البحري السنوي في سانت بطرسبرج

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها، إن السلطات الروسية قررت إلغاء العرض البحري العسكري السنوي في مدينة سانت بطرسبرج، والذي كان من المقرر تنظيمه أواخر يوليو الجاري، وذلك لأسباب أمنية.

تقليد عسكري رمزي يتوقف للمرة الأولى

يُعد العرض البحري العسكري في سانت بطرسبرج، من أهم الفعاليات العسكرية الرمزية في روسيا، ويقام سنويًا احتفالًا بيوم الأسطول البحري الروسي، بحضور كبار القادة والمسؤولين.

وبحسب المصادر، فإن القرار اتُخذ بسبب مخاوف أمنية متزايدة مرتبطة بالحرب الجارية في أوكرانيا، والتصعيدات الأخيرة على الساحة الإقليمية، وسط تحذيرات من تهديدات محتملة ضد منشآت أو فعاليات حساسة.

حتى الآن، لم تعلن وزارة الدفاع الروسية رسميًا عن القرار، لكن مراقبين يرونه مؤشرًا على تصاعد القلق الأمني داخل روسيا مع اقتراب فعاليات عسكرية عامة.

زيلينسكي يعرب عن استعداده للقاء بوتين

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيده، أنه مستعد للمشاركة في لقاء يجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف إنهاء الحرب.

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