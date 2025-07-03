بالأسماء، إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

تنشر “ فيتو ” أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي داخل نطاق محافظة البحيرة، الذي أسفر عن إصابة ١٩ شخصا بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، تم نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم.

الدفع بـ7 سيارات الإسعاف لنقل المصابين

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث سير ومصابين، تم الدفع بـ7 سيارات الإسعاف لنقل المصابين

ننشر أسماء المصابين بالحادث

المصابون هم؛ مني سليم سليم محمد، 43 عاما، مقيمة الاسكندرية، كدمة بالصدر، يوسف فادي حسن فهمي، 17 عاما، مقيم الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عواطف محمد صديق علي، 41 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رشا محمود محمد محمود، 43 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات، هدى حمدي علي سليمان، 39 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كوثر محفوظ حسين عثمان، 34 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عنتر رمضان عبد الباقي، 38 عاما، مقيم الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سمر عبد المنعم حامد، 29 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كريمة ناجي محمد، 14 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رباب ياسين عبد المنعم، 37 عاما، مقيمة الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مشاعر بخيت كوكو، 55 عاما، مقيمة السودان، كسر بالفقرات العنقية، تسابيح محمد عثمان، 45 عاما، مقيمة السودان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أمينة سعد البشير، 20 عاما، مقيمة السودان، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، هدير محمد إسماعيل، 35 عاما، مقيمة الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ايتن أحمد السيد، 14 عاما، الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، بشري علي شعبان، 15 عاما، مقيمة الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسن مصطفي كمال، 15 عاما، مقيم الإسكندرية، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، زينب إبراهيم عيسي، 32 عاما، مقيمة القاهرة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، علي إبراهيم خميس، 32 عاما، مقيم غرب النوبارية، سحجات بالجسم، تم إسعافه في مكان الحادث.

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