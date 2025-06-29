طلاب الثانوية بالبحيرة: امتحان الإنجليزي سهل وسؤال القطعة صعب (فيديو)

رصدت عدسة “فيتو” ردود أفعال طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، وذلك عقب خروجهم من اللجان بعد انتهاء امتحان مادة اللغة الانجليزية، حيث جاءت أسئلة الامتحان في مستوي الطالب المتوسط، وسط قلق البعض من إجاباته في الامتحان خاصة الشكوى من القطعة الثانية بالامتحان.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات لامتحانات الثانوية

وأكد إبراهيم الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درج الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات.

الالتزام التام بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة

وشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف إلى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب مع الالتزام التام بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة والتنسيق الدائم مع الجهات الامنية لتأمين خطوط السير لضمان وصولها إلى اللجان فى الوقت المحدد.

تجهيز ١١٧ لجنة امتحانية على مستوى ١٧ إدارة تعليمية

جدير بالذكر قد تم تجهيز ١١٧ لجنة امتحانية على مستوى ١٧ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة بالبحيرة لاستقبال ٤٠٠٠٣ طلاب وطالبات، منهم ٧٤٠١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و٢٩٨٣١ طالبا وطالبة بشعبة علمى علوم و٢٧٧١ طالبا وطالبة علمى رياضة بالإضافة إلى ٢٠١١ طالبا وطالبة بالنظام القديم (٢٣٩ طالبا وطالبة أدبى _ و١١٣ طالبا وطالبة علمى رياضة _ و١٦٥٩ علمى علوم)، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين (٤٠ استراحة) تم تزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.

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