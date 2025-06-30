أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بالعمالة الزراعية بالبحيرة

حصلت " فيتو " على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية بمحافظة البحيرة، عقب اصطدامها بسيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

مصرع رحمة محمد سلام"، 12 عاما

أسفر الحادث الذي وقع بالطريق الصحراوي ( القاهرة - الإسكندرية )، وتحديدا بالكيلو 95 أمام وادي النطرون عن مصرع رحمة محمد سلام"، 12 عاما من محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة الي مستشفي وادي النطرون التخصصي، وإصابة كل من شيرين مدبولي جمعة" 13 عاما، "يسرا محمد عبدالحميد" 18 عاما، "شهد محمد عبدالعليم" 13 عاما، "أم هاشم مبروك محمود" 30 عاما، "ندى عيد عويس" 14 عاما، "منه حسن فؤاد" 14 عاما، "فاطمة حسين فؤاد" 29 عاما، "أحمد عبدالحميد رمضان" 23 عاما، "سيد مصطفي سيد" 30 عاما، "عمر خطاب احمد" 39 عاما، "عبدالله رجب السيد" 18 عاما، "سالم عبدالرازق سالم" 15 عاما، "محمد مساعد السيد" 16 عاما، "مروة حسين عبدالله" 18 عاما، "شريهان مصطفي فرج" 40 عاما، "أحمد عيد ابوسريع" 27 عاما، "خديجة حسين عبدالله" 14 عاما، جميعهم من محافظة الفيوم ومصابين وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

وقوع حادث تصادم ومصابين وتم الدفع بسيارات الإسعاف

تبلغت إدارة الطوارىء بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم ومصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين والجثة الي مستشفي وادي النطرون التخصصي.

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