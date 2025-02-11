فوائد الأفوكادو، يحمي من أمراض القلب ويساعد على خسارة الوزن

الأفوكادو هو مصدر للعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الدهون الصحية والألياف، كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأفوكادو مغذي ومتعدد الاستخدامات ولذيذ، وقد أصبح عنصرًا أساسيًا في المطبخ في العديد من المنازل في جميع أنحاء العالم.

يحظى الأفوكادو بشعبية كبيرة في عالم الصحة والعافية لأنا مغذي للغاية وقد ارتبطت بالعديد من الفوائد الصحية.

1. مصدر ممتاز للعناصر الغذائية

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من عدد من العناصر الغذائية المهمة، والتي يفتقر إليها الكثير من الأنظمة الغذائية الحديثة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

القيمة الغذائية للأفوكادو الذي يبلغ وزنه 201 جرام:

السعرات الحرارية: 322

الدهون: 30 جرامًا

البروتين: 4 جرامات

الكربوهيدرات: 17 جرامًا

الألياف: 14 جرامًا

فيتامين سي: 22% من القيمة اليومية (DV)

فيتامين هـ: 28% من القيمة اليومية

فيتامين ك: 35% من القيمة اليومية

الريبوفلافين (ب2): 20% من القيمة اليومية

النياسين (ب3): 22% من القيمة اليومية

حمض البانتوثنيك (ب5): 56% من القيمة اليومية

البيريدوكسين (ب6): 30% من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 41% من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 14% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 21% من القيمة اليومية

النحاس: 42% من القيمة اليومية

المنجنيز: 12% من القيمة اليومية للمنجنيز

لذلك الأفوكادو يعد الفواكه المغذية بشكل استثنائي وهي مصدر مركّز للدهون الصحية والألياف، بالإضافة إلى عدد من الفيتامينات والمعادن.

وهو غني بالعناصر الغذائية التي غالبًا ما يفتقر إليها العديد من الناس في أنظمتهم الغذائية، بما في ذلك المغنيسيوم، وفيتامين ب6، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وحمض الفوليك.

على سبيل المثال، تحتوي نصف ثمرة أفوكادو على 10% من القيمة اليومية للمغنيسيوم.

2. مفيد لصحة الأمعاء

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الألياف، حيث يوفر حوالي 14 جرامًا في كل حبة أفوكادو، وهذا ما يقرب من نصف القيمة اليومية الحالية لهذا العنصر الغذائي المهم.

إن الحصول على ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي لأنه يساعد في تعزيز نمو البكتيريا الصحية.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا 175 جرامًا (رجال) أو 140 جرامًا (نساء) من الأفوكادو يوميًا لمدة 12 أسبوعًا كان لديهم تركيزات أقل من الأحماض الصفراوية في البراز وتنوع بكتيري متزايد مقارنة بمجموعة التحكم.

تؤدي تركيزات الأحماض الصفراوية الأعلى إلى حدوث التهاب معوي وترتبط بنمو الميكروبات المرتبطة بنتائج صحية سلبية مثل سرطان القولون.

بالإضافة إلى ذلك، كان لدى مجموعة الأفوكادو المزيد من بكتيريا Faecalibacterium وLachnospira وAlistipes، والتي تنتج جميعها أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs)، بما في ذلك الزبدات. تساعد SFCAs في تغذية خلايا القولون والحماية من أمراض مثل سرطان القولون والمستقيم ومرض التهاب الأمعاء.

3. يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية بانتظام مثل الأفوكادو في الحماية من أمراض القلب.

تلعب الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف الموجودة في الأفوكادو دورًا في الحفاظ على صحة الجهاز القلبي الوعائي

تشير نتائج الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأفوكادو قد يساعد في تحسين عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مما قد يساعد في منع الإصابة بأمراض القلب.

ويساعد الأفوكادو في زيادة الكوليسترول الحميد الذي يحمي القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار المؤكسد، وهو نوع من الكوليسترول يرتبط بشكل كبير بتصلب الشرايين، أو تراكم اللويحات على طول جدران الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من البوتاسيوم والمغنيسيوم في الأفوكادو مفيد لتنظيم ضغط الدم، ويعد الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من أمراض القلب.

4. مصدر غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات

بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف، فإن الأفوكادو مليء بالمركبات النشطة بيولوجيًا بما في ذلك الكاروتينات وفيتامين سي وفيتامين إي والمركبات الفينولية.

لقد ثبت أن هذه المواد لها أنشطة مضادة للأكسدة وحماية الأعصاب وحماية القلب.

على سبيل المثال، ثبت أن الكاروتينات الموجودة في الأفوكادو بما في ذلك اللوتين وألفا كاروتين وبيتا كاروتين لها تأثيرات مضادة للأكسدة قوية، تحمي من الضرر التأكسدي المرتبط بتطور العديد من الأمراض المزمنة.

نظرًا لأن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فإن تناول الأفوكادو بانتظام قد يساعد في زيادة دفاعات الجسم المضادة للأكسدة.

وتناول كمية أكبر من الطعام ومستويات أعلى من مضادات الأكسدة الموجودة في الأفوكادو، مثل فيتامين سي والكاروتينات، يرتبط بوظيفة إدراكية أفضل، وتحسين صحة القلب، والمزيد.

5. يساعد في تعزيز وزن الجسم الصحي

على الرغم من وجود عوامل متعددة تؤثر على الوزن، إلا أن اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن ربما يكون الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض.

على الرغم من أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه مليء بالعناصر الغذائية ويساعد في تعزيز الشعور بالشبع، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف والدهون الصحية.

تظهر الأبحاث أن اتباع نمط غذائي غني بالأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات، قد يساعد في دعم فقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف إلى الحفاظ على أوزان أجسام أكثر صحة مقارنة بأولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية أقل أليافًا.

6. اختيار ذكي أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، تزداد متطلبات المغذيات بشكل كبير.

على سبيل المثال، أثناء الحمل:

تزداد متطلبات حمض الفوليك من 400 ميكروجرام إلى 600 ميكروجرام.

تقفز احتياجات البوتاسيوم من 2600 مجم إلى 2900 مجم.

تزداد احتياجات فيتامين سي من 75 إلى 85 مجم.

تزداد احتياجات حمض الفوليك بشكل كبير أثناء الحمل، والذي لا يحصل عليه العديد من الحوامل في جميع أنحاء العالم بالكمية الموصى بها من حمض الفوليك، مما قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل.

توفر حبة أفوكادو واحدة 27% من الكمية الموصى بها من حمض الفوليك أثناء الحمل.

يمكن أن يساعد تناول الأفوكادو أيضًا في الوصول إلى مستويات المدخول الموصى بها من العناصر الغذائية المطلوبة بكميات أكبر أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، مثل فيتامين سي والبوتاسيوم وفيتامين ب6.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد محتوى الألياف العالي في الأفوكادو في منع الإمساك، وهو أمر شائع للغاية أثناء الحمل.

للحصول على وجبة أو وجبة خفيفة مرضية مناسبة للحمل والرضاعة الطبيعية، حاول تغطية الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة (الكربوهيدرات) بنصف حبة أفوكادو (دهون) وبيضة مسلوقة أو مغرفة من الجبن القريش (للحصول على البروتين).

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