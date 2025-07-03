جوجل تطلق "فيو 3" لتوليد الفيديوهات على جيميناي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أطلقت جوجل “فيو 3” Google Veo 3، نموذجها الأحدث لتوليد الفيديوهات في جيميناي Gemini، والذي يمكّن الأشخاص من تحقيق رؤيتهم الإبداعية عبر مزيج من المرئيات والأصوات المختلفة حيث يتوفر نموذج Veo 3 لجميع مشتركي Google AI Pro في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

خصائص النموذج الجديد

ومع دمج Veo 3 الآن في تطبيق Gemini، يمكن للأشخاص كتابة المشهد الذي يرغبون في مشاهدته في خانة الطلب (prompt) ليتمكّن النموذج من إنشاء فيديو مخصص مدته ثماني ثوانٍ مع صوت وحوار وموسيقى، بجودة تبلغ 720p.

وتم إطلاق Veo 3 في حدث Google السنوي للمطورين، Google I/O، في مايو الماضي. ويتيح النموذج للمستخدمين إضافة المؤثرات الصوتية، والضوضاء المحيطة، وحتى الحوار إلى إبداعاتهم - حيث يقوم بتوليد جميع المقاطع الصوتية بشكل أصلي وجديد كليًا. كما يقدم أفضل جودة في فئته، متفوقًا في الفيزياء، والواقعية، والالتزام بالطلبات المكتوبة.

وتوجد علامة مائية غير مرئية (SynthID) في المحتوى الذي تولّده نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من Google، بما في ذلك Veo 3. كما أطلقت الشركة مؤخرًا SynthID Detector لعدد من المختبرين الأوائل، وتهدف إلى توسيع الوصول إليه قريبًا.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

كخطوة إضافية لمساعدة الأشخاص على تحديد المحتوى المولّد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستتم إضافة علامة مائية مرئية إلى جميع مقاطع الفيديو التي يُنشئها النموذج، باستثناء المقاطع التي يُنشئها مشتركو خطة Ultra في Flow، أحدث أداة من Google لمُصممي الأفلام ومدعمة بالذكاء الاصطناعي حيث سيتم إتاحة النموذج للأشخاص بشكل تدريجي ابتداءً من اليوم.

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