"جوجل" تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير تقنيات البحث، تعرف على التفاصيل

يتنامى دور الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع وتتنافس شركات التكنولوجيا العالمية تطوير أدوار الذكاء الاصطناعي ومن بينها شركة جوجل والتى قامت بإحداث نقلة نوعية في مجال البحث الإلكتروني من خلال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي فى البحث، حيث لم يعد البحث مجرد مطابقة كلمات، بل تطور ليصبح عملية ذكية تفهم نية المستخدم وسياق السؤال، كما تتنبأ بما قد يحتاجه قبل أن يطلبه

تقنيات جديدة لفهم اللغه

قامت جوجل بإدخال تقنيات مثل BERT وMUM لفهم اللغة الطبيعية بعمق، مما يساعد على تقديم نتائج أكثر دقة وملاءمة. فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه التقنيات تفسير الفروق الدقيقة في الأسئلة المعقدة وتقديم إجابات مدعومة بالسياق، بدلًا من مجرد عرض صفحات تحتوي على الكلمات المفتاحية.

كما أنه من خلال أدوات مثل Google Lens، أصبح بالإمكان البحث عن المعلومات باستخدام الصور أو مقاطع الفيديو بدلًا من الكلمات فقط وتتيح تقنية MUM لجوجل الجمع بين النصوص والصور وحتى الفيديوهات لفهم نوايا المستخدم بشكل أفضل، وتقديم نتائج بحث أكثر شمولًا.

وتعتمد جوجل على الذكاء الاصطناعي لتخصيص نتائج البحث بناءً على اهتمامات المستخدم وسلوكه السابق ما يراه مستخدم في المانيا قد يختلف تمامًا عما يراه مستخدم آخر في مصر عند إدخال نفس الاستعلام، بفضل تقنيات التعلُّم الآلي التي ترصد التفضيلات وتُحسِّن من تجربة البحث.

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي في فحص مصادر الأخبار وتصنيفها وتقديم محتوى موثوق. تطوّر جوجل نماذج يمكنها التحقق من المعلومات وتقليل انتشار الأخبار الزائفة والمحتوى المشكوك فيه.

كما أنه مع إطلاق أدوات مثل Google Bard – المنافس لـ ChatGPT – تتجه جوجل نحو جعل البحث أشبه بمحادثة تفاعلية، حيث يمكن للمستخدم التحدث إلى محرك البحث كما لو كان يتحاور مع شخص خبير.

ووفقا لأحدث الاحصائيات فقد نما استخدام "AI Overviews" منذ إطلاقها في مايو 2024، بنسبة 49% في الاستعلامات المعقدة والطويلة، مما يشير إلى تحول المستخدمين نحو استفسارات أكثر تعقيدًا وتفصيلًا.

انخفاض معدل النقرات

كما انخفض معدل النقرات وعلى الرغم من زيادة الانطباعات بنسبة 49%، انخفض معدل النقرات بنسبة تقارب 30%، مما يدل على أن المستخدمين يجدون إجاباتهم مباشرة من خلال المقتطفات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى زيارة مواقع إضافية كما أنه في مارس الماضى، قدمت جوجل وضع "AI Mode" التجريبي في محرك البحث، مما يسمح للمستخدمين بطرح استفسارات معقدة ومتعددة الأجزاء والحصول على إجابات شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تعالج جوجل حوالي 99,000 استعلام بحث في الثانية، مما يعادل 8.5 مليار عملية بحث يوميًا، أو ما يقرب من 2 تريليون عملية بحث سنويًا حيث تمتلك جوجل حصة سوقية تبلغ 90% من سوق محركات البحث العالمية وخصصت جوجل 75 مليار دولار للاستثمارات الرأسمالية في عام 2025، ارتفاعًا من 52.5 مليار دولار في عام 2024 وشهد استخدام منصة Gemini0 سبتمبر 2024 ومارس 2025 نموًا في الاستخدام تجاوز منافسيها مثل "Meta AI" و"ChatGPT"، حيث أبلغ حوالي 40% من المستخدمين عن استخدامهم الشهري لـ "Gemini"، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على تقنيات جوجل في الذكاء الاصطناعي.

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