خلال فعالية Gemini Africa، أستاذ بالهندسة البيئة يكشف أهمية الحلول البيئية في مجال الإسكان

Gemini africa، قال عمر النادى أستاذ مساعد فى الهندسه البيئة ومستشار معتمد فى الحلول البيئية على هامش فعالية Gemini africa بالتعاون مع habitat for humanity : ان الحلول البيئية تتعدد في مجال الإسكان بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تضمن هذه الحلول اعتماد ممارسات البناء الصديقة للبيئة، مثل استخدام مواد بناء مستدامة، وتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة، وتوفير مصادر الطاقة المتجددة في المنازل.

وأشار النادى إلى أن هناك جهود كبيرة لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الإسكان حيث تعمل وزارة البيئة على تقديم حلول سكنية تساهم في تحسين نمط الحياة، مع التركيز على الاستدامة البيئية.

وأشار النادى إلى أنه من خلال هذه الجهود والمبادرات، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة.

695b5cd8dc5367574385b3aa67d5fd8f f9e01d22c9eb10e60aac7063b361e7c5 d2f550f7618f40a929c21b9f6bbaab71 592c64ef2a7cd31ed4fdf45b3fda3f03 35ea978b7ed6db882ef5516c779d9189

فعاليات جيميناى أفريقيا بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الإسكان

جدير بالذكر أنطلقت اليوم فعاليات جيميناى أفريقيا بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الإسكان لاستكشاف ومناقشة الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في دفع تقدم السكن الملائم والمستدام للجميع، وذلك بالشراكة مع Habitat for Hummanity International.

“سد الفجوة في الحلول المبتكرة للسكن”

ومن جانبه قالت غادة كابش مديرة الشمول المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية: أن مناقشة اليوم تأتي حول “سد الفجوة في الحلول المبتكرة للسكن”، لاحتضان أعمال مصرية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في مجالات الفنون والثقافة والتأثير الاجتماعي.

دعم الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية

واضافت كابش أن الهدف هو دعم الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية مشيرة إلى أن جيمناي أفريقيا توفر جلسات نقد فني وإداري للمشاريع الفنية قيد التطوير، بهدف مساعدة المبدعين على تطوير مشاريعهم وتحقيق تأثير مجتمعي ملموس.

فرصة استثنائية للحصول على رؤى حول أحدث الابتكارات في قطاع الإسكان

جدير بالذكر تعد هذه الفعالية فرصة استثنائية للحصول على رؤى حول أحدث الابتكارات في قطاع الإسكان والمشاركة في حوار بناء يهدف إلى دفع التغيير المستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.