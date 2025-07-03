وفد محلية النواب يزور مجلس مدينة شرم الشيخ ويتفقد شبكة الطوارئ والسلامة

بدأ وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولته التفقدية بمحافظة جنوب سيناء، بزيارة مجلس مدينة شرم الشيخ، والذي تم إنشاءه مؤخرا، والذي يضم عددا من الخدمات لصالح أبناء المدينة.

جولة لجنة الإدارة المحلية في محافظة جنوب سيناء

جاء ذلك برفقة اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد مكتب خدمات المواطنين في مدينة شرم الشيخ

وتفقد الوفد مكتب اجتماع خدمات المواطنين، المركز التكنولوجي، مركز خدمات مصر، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي يعمل على متابعة كافة القطاعات من إسعاف، مياه شرب، سياحة، وكذلك حوادث الطرق وغيرها.

محافظ جنوب سيناء يكشف جهود خدمة المواطنين

وكشف اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل العمل، مؤكدا أن الهدف الأساسي تقديم أفضل خدمة للمواطنين، لاسيما وأن مدينة شرم الشيخ على سبيل المثال لها طبيعة خاصة لما تستقبله من السائحين على مدار العالم.

جهود الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

من جانبه أشاد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالجهود التي تمت من أجل إقامة هذا المبني وما يضمه من خدمات للعديد من الجهات.

وأشار السجيني، إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، نتاج ثورة ٣٠ يونيو، وهو عمل عظيم ومبشر للدول العصرية.

وأكد أن الشبكة الوطنية تسهل على الجهات المعنية سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، من خلال المتابعة الدورية والتحركات العاجلة.



واستقبل مساء أمس، اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمطار شرم الشيخ الدولي، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في مستهل زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام للمحافظة، في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بجنوب سيناء.

تفقد طريق السلام بمدينة شرم الشيخ

وعقب الاستقبال، اصطحب المحافظ وفد اللجنة في جولة ميدانية بطريق السلام، أحد أبرز الطرق الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على متن حافلة صديقة للبيئة، في إطار دعم جهود المحافظة نحو التحول الأخضر واستخدام وسائل النقل المستدام.

ويضم الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، وسليمان عطيوي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

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