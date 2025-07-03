الخميس 03 يوليو 2025
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سياسة

وفد محلية النواب يبدأ جولته بجنوب سيناء بتفقد طريق السلام رفقة المحافظ

وفد محلية النواب
وفد محلية النواب يصل جنوب سيناء

استقبل اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمطار شرم الشيخ الدولي، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في مستهل زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام للمحافظة، في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارية بجنوب سيناء.

استقبال وفد محلية النواب 

شهد الاستقبال حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تفقد طريق السلام بمدينة شرم الشيخ 

وعقب الاستقبال، اصطحب المحافظ وفد اللجنة في جولة ميدانية بطريق السلام، أحد أبرز الطرق الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك على متن حافلة صديقة للبيئة، في إطار دعم جهود المحافظة نحو التحول الأخضر واستخدام وسائل النقل المستدام.

متابعة الدولة للمشروعات التنموية في شرم الشيخ 

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك، أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة ومجلس النواب بدفع عجلة التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية على أرض جنوب سيناء.

جنوب سيناء تشهد حاليًا نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات

وأشار إلى أن جنوب سيناء تشهد حاليًا نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية وجهود التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم السبت المقبل، وتشمل تفقد عدد من المشروعات الخدمية والبنية التحتية بعدد من مدن المحافظة.

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