محافظ جنوب سيناء يتابع مع مديري المديريات جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات وبحضور نائب المحافظ والسكرتير العام ورؤساء المدن وعدد من السادة نواب مجلسى النواب والشيوخ وذلك بمقر مجلس مدينة رأس سدر.

محافظ جنوب سيناء يتابع مع مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالمحافظة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ناقش المحافظ خلال الاجتماع آليات تعزيز كفاءة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والإسكان، بالإضافة إلى متابعة مشروعات البنية التحتية الجارية، وسُبل تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وأكد اللواء دكتور خالد مبارك أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر ومتابعة نبض الشارع لتقديم أفضل خدمة لأهالي جنوب سيناء.

كما أشار إلى أن أهمية تلك اللقاءات الدورية التي تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة الأداء الخدمي بشكل مباشر في مختلف المدن، والتأكد من كفاءة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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