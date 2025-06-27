وفد محلية النواب يتفقد اليوم مشروع قطار أبو قير وتوسعة كورنيش الإسكندرية

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الجمعة، جولتها التفقدية بمحافظة الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالي.

تفقد مشروع قطاع أبو قير في الإسكندرية

ويتفقد الوفد البرلماني، اليوم الجمعة مشروع قطار أبوقير، والذي تنفذه شركة أوراسكوم، وكذلك تفقد المركز التكنولوجي لحى منتزه أول، ومشروع توسعة الكورنيش.

متابعة تطوير شواطئ الإسكندرية

كما يتضمن جدول الزيارة الميدانية لوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفقد تطوير وتنميط الشواطئ، وكذلك حواجز الأمواج ومشروعات حماية الشواطئ، فضلا عن ترميم واجهات عمارات الكورنيش.

وتفقد أمس الخميس، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عددا من مشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.

جولة وفد برلماني في محافظة الإسكندرية

جاء ذلك برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية.

تفقد مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة في برج العرب

بدأت الزيارة بتفقد مدرسة برج العرب ١ الابتدائية والإعدادية المشتركة، حيث كان في استقبال الوفد البرلماني قيادات وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وسط أجواء احتفالية من الطلاب، ترحيبا بوفد مجلس النواب.

وكشف مسئولو حياة كريمة، تفاصيل تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية، بواقع 105 مشاريع متنوعة ما بين القطاعات المختلفة في الصحة، التعليم، الزراعة، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، ومراكز خدمات المواطنين.

تطوير الطرق في مدينة برج العرب بالإسكندرية

وأثناء تفقد أعمال تطوير بعض الطرق في مدينة برج العرب، استمع الوفد البرلماني، لشكاوى بعض المواطنين ومعاناتهم بسبب تدهور حالة الطرق وتأخر الانتهاء منها.

من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراعاة مطالب المواطنين في هذا الشأن، مشددا على أهمية الإسراع في انتهاء عمليات رفع كفاءة الطرق للتخفيف عن المواطنين.

وفي هذا الصدد طالب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بالإعلان عن الموعد الزمني للانتهاء من مشروعات رفع كفاءة الطرق الداخلية في البرج العرب.

من جانبهم أكد مسئولو حياة كريمة، أنه خلال ٣ أشهر سيكون هناك تحسن ملحوظ بعد وضع الطبقة الأسفلتية للعديد من الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة.

تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في برج العرب

كما تفقد الوفد البرلماني المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مركز التأهيل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشروع وحدة طب الأسرة "تحيا مصر" في برج العرب.



يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.



كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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