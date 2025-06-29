عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع مشايخ وعواقل وبدو قرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.

محافظ جنوب سيناء يجتمع بمشايخ وعواقل وبدو رأس سدر

واستهل المحافظ اللقاء بتوجيه أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمهما المستمر لأهالي سيناء وحرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع المحافظة.

كما تقدّم المحافظ بخالص التهنئة للحضور بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447 هـ، والذكرى العزيزة لثورة 30 يونيو، التي أعادت للوطن هويته، وأرست دعائم الاستقرار وفتحت آفاقًا واسعة للتنمية.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين المحافظ والحضور تناول عددًا من القضايا والمطالب الجماهيرية، أبرزها:

• تقنين أوضاع الأراضي للشباب.

• حل مشكلات المرافق والخدمات الأساسية.

• دعم المشروعات التنموية الصغيرة.

• توفير فرص تدريب وتشغيل لأبناء القبائل.

وفي هذا السياق، أكد المحافظ أهمية الاستفادة من قانون التصالح وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أنه يُعد فرصة حقيقية لتسوية الكثير من الحالات المخالفة بشكل قانوني ورسمي، مما يسهم في حماية الممتلكات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.



كما دعا المواطنين إلى الإسراع في التقدّم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للإجراءات المُعلنة، مشددًا على أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم الدعم الفني المطلوب في هذا الشأن.

وطالب المحافظ كل من لديه شكوى أو مطلب محدد بضرورة تسجيلها رسميًا لدى الجهات المختصة، لتسهيل دراستها بدقة، ومعرفة أبعادها، والعمل على حلّها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعالة وفق الأطر القانونية.

وفي إطار متصل، شدد المحافظ على أهمية استمرار حملات تنفيذ قرارات الإزالة والإخلاء بحق الحالات المخالفة، والتي تشمل أنشطة غير مرخصة أو مشروعات قائمة دون تعاقد قانوني، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي أو العشوائية، في إطار جهودها الحثيثة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.

من جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل البدو عن بالغ تقديرهم لمحافظ جنوب سيناء، مثمنين تواصله المستمر وحرصه على الإنصات لمطالبهم والتفاعل معها بشكل مباشر، مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة السياسية وجهود الدولة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة.



وقام المشايخ والعواقل بإهداء المحافظ كتاب الله نسخة من القرآن الكريم والزي الرسمي للبدو "عباءة سيناوي" تعبيرا عن الاعتزاز والتقدير لجهوده وحرصه علي التواصل الدائم والمستمر مع كافة شرائح المجتمع.

وفي ختام اللقاء، وجّه الحضور تحية تقدير وولاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئين بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 30 يونيو، التي أعادت لمصر قوتها ووحدتها، وفتحت أبواب الأمل أمام أبناء سيناء بوجه خاص، والمصريين بوجه عام.

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