محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار شرم الشيخ الدولي

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم بمطار شرم الشيخ، جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، الذي يزور مصر حاليا بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك.

ورحّب المحافظ بالضيف الصربي والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وصربيا، ومعربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الجانب الصربي بالتعرف على المقاصد الدينية والسياحية الفريدة التي تتميز بها جنوب سيناء خاصة مدينة سانت كاترين.

ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الصربي عن بالغ شكره وتقديره للدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المميز الذي يعكس روح الضيافة المصرية واهتمام القيادة السياسية المصرية بهذه الزيارة المهمة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء ما تتمتع به محافظة جنوب سيناء من إمكانات سياحية وتنموية فريدة، حيث تضم تسع مدن، تقع أغلبها على ساحل البحر الأحمر، وتتميز بمواقع طبيعية خلابة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة آمنة وجاذبة للسياحة العالمية، وعلى رأسها شرم الشيخ، مدينة السلام، ودهب، ونويبع، وطابا.

وأعرب رئيس وزراء صربيا عن إعجابه الشديد بجمال الموقع الساحر في جنوب سيناء، مشيدًا بما لمسه من اهتمام واضح بالتنمية السياحية والحفاظ على البيئة، مبديًا تطلعه لزيارة دير سانت كاترين، لما يحمله من قيمة تاريخية وروحية عميقة، باعتباره أحد أبرز مواقع التراث الإنساني في العالم.

وتأتي هذه الزيارة تعزيزًا للعلاقات بين مصر وصربيا في مختلف المجالات، كما تسلط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.

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