الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

نائبة محافظ الوادي الجديد تكلف بدراسة حوادث الطرق لمعرفة أسبابها

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

كلفت حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد، بدراسة حوادث الطرق التي يتلقاها مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، وحصر المعدلات خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على الأسباب الفنية والبشرية، ووضع حلول جذرية للحد من هذه الحوادث والحفاظ على الأرواح.

جاء ذلك خلال تفقد نائبة محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، والمركز التكنولوجي المتنقل بديوان عام المحافظة، يرافقها سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فكري المشرف على المراكز التكنولوجية، وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز ومعدلات ونسب المعاملات الجارية؛ تيسيرًا على المواطنين في إنهاء المعاملات المالية وتسديد المتحصلات التابعة للديوان.

واطلعت نائبة محافظ الوادى الجديد، على معدلات الأداء خلال شهر يونيو والبالغ عددها ٢٨٨ معاملة متنوعة بين سداد مديونيات أو طلبات استعلام وشكاوى وتوريد وغيرها، مشيدةً بمستوى الأداء في تيسير الخدمة على المواطنين، كما وجّهت بإنشاء مقر للمركز داخل الديوان لإنجاز المهام بشكل أسرع وأدق.

 

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