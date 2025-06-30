بعد توجيه اللوم لوزير النقل في حادث الطريق الإقليمي، ساويرس: حاكموا المتسبب الأصلي بالكارثة

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة إلى من يوجهون اللوم للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بسبب حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا منهم 18 فتاة من الباحثات عن "لقمة العيش"، من قرية السنابسة بمحافظة المنوفية.

حاكموا المسئول الأصلي عن كارثة الطريق الإقليمي



وأكد نجيب ساويرس أن المسئول الأصلي في حادث الطريق الإقليمي هو سائق التريلا الذي كان يقود السيارة بلا رخصة، وأيضًا يتعاطى مخدرات، ووصفه بأنه "المتسبب عن هذه المأساة"، مطالبًا بمحاكمته.

ورفض رجل الأعمال نجيب ساويرس إلقاء اللوم على وزير النقل، وترك الجاني الأصلي، واصفًا وزير النقل كامل الوزير بأنه "من أكثر الوزراء اجتهادًا وجدية في العمل".

وقال نجيب ساويرس، في تغريدة عبر منصة "إكس"، في رسالته لمن يوجهون اللوم لوزير النقل عن الحادث: "عندما يقود سائق تريلا بلا رخصة ويتعاطى المخدرات ويتسبب في المأساة التي حدثت... أليس هو المسؤول عن هذه الكارثة ووجب أن يحاكم؟".

وتابع ساويرس: "إن إلقاء اللوم علي وزير النقل هو أمر غريب.. لا بد من تشديد الرقابة علي سائقي النقل ورخصهم في المقام الأول!"

وعن توجيه اللوم لوزير النقل بشأن حادث الطريق الإقليمي، قال نجيب ساويرس: "أستنكر أن نترك الجاني الأصلي ونحول البوصلة إلى وزير النقل لأسباب لا أعلمها....وهو في رأيي من أكثر الوزراء اجتهادًا وجدية في عمله"

مصرع 19 في حادث الطريق الإقليمي المروع



الجدير بالذكر أن الطريق الإقليمي شهد حادثا مروعا، الجمعة الماضية، أسفر عن مصرع 19 شخص منهم 18 فتاة من الباحثات عن "لقمة العيش"، لقوا مصرعهم بسبب تعرض سيارة ميكروباص، تنقلهم لعملهم، للصدم من شاحنة كانت تسير في الطريق العكسي، وتسببت في مصرع 18 فتاة وسائق الميكروباص، من قرية السنابسة بمحافظة المنوفية.

حادث الطريق الإقليمي المروع، فيتو



وأظهرت التحاليل التي أجريت على سائق الشاحنة إيجابية عينته للمخدرات، حيث ألقي القبض عليه، كما أمرت النيابة العامة بحبس مالك الشاحنة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته لرخصة تجيز له قيادة الشاحنة.

وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور، وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ويذكر أن النيابة العامة تجري تحقيقات في الحادث المروع بالطريق الإقليمي، الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم.



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