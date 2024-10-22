تحرك برلماني بشأن زيادة حوادث الطرق في الآونة الأخيرة

تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، بشأن زيادة حوادث الطرق في مصر خلال الآونة الأخيرة.

زيادة حوادث الطرق

وقال النائب: تطالعنا الأخبار يوميًّا عن المزيد من حوادث الطرق، فرغم النقلة النوعية فى جودة الطرق إلا أن حوادث السير ما زالت فى ارتفاع. إصابات يومية وخسائر بشرية ومادية لا حصر لها، بسبب استخدام أدوات النقل المختلفة.

بيانات بشأن حوادث الطرق

وأشار إلى أنه فى الشهر الحالى، توجد بيانات لا حصر لها عن حوادث طرق في العديد من المحافظات المصرية، أغلبها فى الطرق السريعة، وإذا كانت تلك الحوادث ناتجة عن مشكلات بشرية تتعلق والأحوال الجوية، وسوء المركبة، وسوء الطرق، فإن السبب الأول، أى قائد المركبة، هو بدون شك الأكثر تأثيرا فى حوادث الطرق، خاصة بعد جهد الدولة لمعالجة الخلل فى السببين الأخيرين المتصلين بسوء المركبة ومساوئ الطرق.

النشرة السنوية بشأن حوادث الطرق

وأوضح عضو مجلس النواب، أن النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت ذكرت أن عدد إصابات حوادث السير زادت في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، حيث بلغت عدد الإصابات 55 ألفا و991 إصابة عام 2022، مقابل 51 ألفا و511 عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 8 %.

وأكد النائب أن مخالفة سائقي المركبات للسرعة القانونية، أو مخالفة الرؤية الطبيعية فى حالة الأحوال الجوية السيئة، كلها عوامل مهمة فى أسباب الحوادث، يضاف إلى ذلك عدم مراعاة المسافة بين السيارات، وعدم سير الشاحنات الكبيرة فى الحوارى المرورية المخصصة أو فى الساعات المخصصة لسيرها، مشددًا على أن واحدا من أهم المسببات للحوادث هو تعاطي العقاقير المخدرة.