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خارج الحدود

إعلام عبري: جولة سادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في أوسلو الأسبوع المقبل

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن هناك جولة سادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية من المتوقع أن تُعقَد في أوسلو الأسبوع المقبل.

الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية

واعتبر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلم تخصيب اليورانيوم بالقصف"، في إشارة إلى الضربات الأمريكية على مواقع نووية إيرانية.

وقال عراقجي في حديث مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، إن إيران ستتمكن من إصلاح الأضرار التي سببتها الضربات بسرعة، و"تعويض الوقت الضائع" حسب تعبيره، وذلك "إذا توفرت لدينا الإرادة لإحراز تقدم جديد في هذه الصناعة".

استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سريعًا

ورغم أن الوزير الإيراني شكك في إمكانية استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سريعًا، فإنه أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدًا".

وتابع عراقجي: "لا أعتقد أن المفاوضات ستستأنف بهذه السرعة. لكي نقرر الانخراط فيها مجددًا علينا أولًا ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا بهجوم عسكري خلال المفاوضات".

وقال: "أعتقد مع كل هذه الاعتبارات أننا ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت"، لكن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدًا".

وعندما سئل عما إذا كانت إيران تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم، أصر عراقجي على أن "البرنامج النووي سلمي، وأصبح مسألة فخر ومجد وطني. لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب".

ومن جهة أخرى، علق الوزير على الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، التي انتهت بعد ضربات أمريكية على مواقع نووية في فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال عراقجي: "أثبتنا خلال هذه الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يومًا، أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا".

واستطرد: "سنواصل القيام بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار مؤخرًا إلى إمكانية استئناف المحادثات الدبلوماسية مع إيران هذا الأسبوع، رغم أن البيت الأبيض نفى رسميا تحديد موعد للمفاوضات.

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المفاوضات الأمريكية الإيرانية أوسلو تخصيب اليورانيوم إيران ترامب

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