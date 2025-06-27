الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عراقجي: لا خطة إيرانية حتى الآن لاستئناف المفاوضات مع واشنطن وتركيزنا حاليا على المطالبة بالتعويضات

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن طهران لم تتخذ بعد أي قرار لبدء محادثات نووية مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني تطرق فيها إلى الهجمات التي تعرضت لها بلاده من قبل إسرائيل والولايات المتحدة: "في المفاوضات الأخيرة حاولوا إقناعنا بالتنازل عن حقوق الأمة الإيرانية.. وعندما رفضنا فرضوا الحرب وسمحوا للنظام الصهيوني المجرم بشن هجمات".

وتابع قائلا: "قوة عظمى تمتلك السلاح النووي ونظام نووي بدعم من الأوروبيين اجتمعا لتفكيك الشعب الإيراني وإنهاء كفاح استمر 50 عاما ضد الهيمنة الأمريكية، لكنهم فشلوا".

وأردف عراقجي بالقول: "بينما كانت المفاوضات جارية، خان الأمريكيون الدبلوماسية.. هذه التجربة ستؤثر على قراراتنا بشأن أي مفاوضات مستقبلية معهم لكن مع ذلك الدبلوماسية مستمرة، وأنا على تواصل مع عدد من وزراء خارجية بعض الدول".

وحول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه "سنجتمع مع الإيرانيين الأسبوع المقبل"، قال عراقجي: "لا تأخذوا هذه التصريحات على محمل الجد.. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مفاوضات مع أمريكا، بل لم يُجر حتى أي نقاش بهذا الشأن.. تصريحاتهم مليئة بالتناقضات".


أضرار كبيرة

وأكد عراقجي أن الأضرار التي نجمت عن الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في وقت باشرت إيران تقييم آثار النزاع، مشيرًا إلى أن «خبراء من منظمة الطاقة النووية (الإيرانية) يجرون حاليًا تقييمًا مفصلًا للأضرار" وأن "مناقشة المطالبة بتعويضات" أصبحت الآن في مقدم جدول أعمال الحكومة.

وأمس قال ترامب، في مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في هولندا، إن إدارته تخطط لمعاودة التفاوض مع الإيرانيين، مضيفًا: "قد نتواصل مع الإيرانيين الأسبوع المقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي محادثات نووية مع الولايات المتحدة التلفزيون الرسمي الايراني السلاح النووي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب مع إسرائيل منظمة الطاقة النووية الايرانية
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير بـ"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)

بث مباشر مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج بكأس العالم للأندية 2025

رسالة نارية من رامي رضوان للرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

وسط مناشدات لترامب، حملة اعتقالات في تل أبيب بعد مظاهرة حاشدة لإنهاء حرب غزة (فيديو)

مانشستر سيتي يسحق يوفنتوس بخماسية ويتصدر مجموعته في مونديال الأندية

بداية جديدة وأمل جديد، موضوع خطبة اليوم الجمعة للاحتفال بالعام الهجري الجديد

ريال مدريد يتقدم بهدفين على سالزبورج في الشوط الأول بمونديال الأندية

عراقجي: لا خطة إيرانية حتى الآن لاستئناف المفاوضات مع واشنطن وتركيزنا حاليا على المطالبة بالتعويضات

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

موعد عودة خدمات البريد الإلكترونية بعد توقفها مؤقتا

3 جنيهات انخفاضًا للأحمر، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس 26 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية