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السجل الذهبي لأبطال الكأس الذهبية قبل نهائي 2025 بين أمريكا والمكسيك

السجل الذهبي لأبطال
السجل الذهبي لأبطال الكأس الذهبية

الكأس الذهبية 2025، يلتقي أمريكا والمكسيك يوم الاثنين 7 يوليو المقبل في نهائي الكأس الذهبية 2025 والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) والمقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

وتعد نسخة 2025 هي البطولة رقم 18 في تاريخ الكأس الذهبية التي انطلقت عام 1991 وتوج بها الولايات المتحدة كأول بطل بعد الفوز أمام هندوراس بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

ويستعرض فيتو في السطور التالية السجل الذهبي لأبطال الكأس الذهبية منذ انطلاقها 1991 بإقامة 17 بطولة قبل نسخة 2025 ونهائي مباراة أمريكا والمكسيك لتحديد بطل النسخة رقم 18.

ويتربع المكسيك علي عرش الأكثر تتويجا بواقع 9 بطولات ويليه الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 ألقاب ثم كندا بلقب واحد.

السجل الذهبي لأبطال كأس الكونكاكاف الذهبية 

المكسيك: 9 ألقاب أعوام 1993، 1996، 1998، 2003، 2009، 2011، 2015، 2019، 2023

الولايات المتحدة: 7 ألقاب  أعوام 1991، 2002، 2005، 2007، 2013، 2017، 2021

كندا: لقب واحد عام 2000

موعد مباراة نهائي الكأس الذهبية 2025 بين أمريكا ضد المكسيك 

وتقام مباراة المكسيك ضد أمريكا، في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين المقبل في نهائي الكأس الذهبية.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025 قررت اعتماد ركلات الترجيح مباشرة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية كما جرت العادة في البطولات الكبرى.

ويعد الاستثناء الوحيد في المباراة النهائية، التي ستلعب يوم 7 يوليو  على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث ستطبق القاعدة التقليدية بخوض أشواط إضافية إذا اقتضى الأمر قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

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