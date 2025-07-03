المكسيك تواجه الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية

ضرب منتخب المكسيك موعدا ناريا مع الولايات المتحدة الأمريكية في نهائي بطولة الكأس الذهبية التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

تأهل المكسيك إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية

وتأهل منتخب المكسيك البطل التاريخي للكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا بعد فوزه 1-0 على هندوراس صباح اليوم الخميس.

وسجل النجم راؤول خيمينيز هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في الدقيقة 50.

تأهل الولايات المتحدة الأمريكية إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية



وبذلك ضرب منتخب المكسيك البطل التاريخي للكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب موعدا ناريا في المباراة النهائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، التي فازت 2-1 على جواتيمالا.



وسجل دييجو لونا، ثنائية الولايات المتحدة في الدقيقتين 4 و15، فيما أحرز أولجر إسكوبار الهدف الوحيد لجواتيمالا في الدقيقة 80.

ويسعى المنتخب الأمريكي إلى حصد لقبه الثامن في بطولة الكأس الذهبية والأول منذ عام 2021 في أول بطولة رسمية بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وهذه المرة الثامنة التي تلتقي فيها الولايات المتحدة ضد المكسيك، في المباراة النهائية للمسابقة.

وتميل الكفة إلى المكسيك التي فازت 5 مرات من بين السبع مواجهات بين المنتخبين أعوام 1993 (4-0) و1998 (1-0) و2009 (5-0) و2011 (4-2) و2019 (1-0) مقابل الخسارة في نسختي 2007 (1-2) و2021 (0-1 بعد التمديد).

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