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رياضة

وداع سعودي، نتائج مباريات ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

الكأس الذهبية
الكأس الذهبية

الكأس الذهبية، أسدل الستار علي مباريات دور ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية 2025، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا.

ولعبت ضربات الترجيح الدور الأكبر في حسم ثلاث مقاعد لنصف نهائي الكأس الذهبية فيما انتهت مباراة واحدة فقط بعد إنتهاء الوقت الأصلي.

نتائج ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

المكسيك  2- 0 السعودية 

بنما 1-1 الهندوراس ( فوز الهندوراس بركلات الترجيح 5-4)

كندا 1-1جواتيمالا ( فوز جواتيمالا بركلات الترجيح 6-5)

الولايات المتحدة 2-2 كوستاريكا ( فوز الولايات المتحدة بركلات الترجيح 4-3)

 

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025 قررت اعتماد ركلات الترجيح مباشرة في مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية كما جرت العادة في البطولات الكبرى. 

 

 

ويعد الاستثناء الوحيد في المباراة النهائية، التي ستلعب يوم 7 يوليو المقبل  على ملعب إن آر جي في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث ستطبق القاعدة التقليدية بخوض أشواط إضافية إذا اقتضى الأمر قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

 

منتخب السعودية يغادر 

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غادر على غرار 3 ضيوف آخرين، منافسات كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، من دور الثمانية، بعد خسارته أمام نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين، صباح الأحد الماضي، على ملعب ستيت فارم في مدينة جلينديل بولاية أريزونا الأمريكية.

 

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، أصبح الأخضر رابع منتخب يتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة ويغادر منافساتها من دور الثمانية، بعد كولومبيا 2003، وجنوب إفريقيا 2005، وقطر 2023.

 


وأنهى المنتخب السعودي مشواره بعد خوضه 4 مباريات، منها 3 في دور المجموعات، فاز على هايتي بهدف نظيف، ثم خسر أمام أمريكا بالنتيجة ذاتها، وتعادل 1ـ1 مع تراينيداد وتوباجو، ليتأهل إلى ربع النهائي ويتعرض للهزيمة من المكسيك.


وخاض منتخب الصقور البطولة للمرة الأولى بعد تلقيه دعوة من منظّمها اتحاد كونكاكاف، للمشاركة في النسختين الجارية والمقبلة.

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