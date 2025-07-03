الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج مباريات نصف نهائي الكأس الذهبية 2025

المكسيك وهندوراس
المكسيك وهندوراس

الكأس الذهبية 2025، أسدل الستار على مباريات دور نصف نهائي الكأس الذهبية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

نتائج مباريات نصف نهائي الكأس الذهبية 

الولايات المتحدة 1-2 جواتيمالا

المكسيك 0-1 هندوراس

وتأهل منتخب المكسيك، إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، عقب فوزه 1-0 على هندوراس، صباح اليوم الخميس.

وتقمص النجم راؤول خيمينيز، دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في الدقيقة 50.

 

بينما عجز منتخب هندوراس عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، ضرب منتخب المكسيك، البطل التاريخي للكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب، موعدا ناريا في المباراة النهائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، التي فازت 2-1 على جواتيمالا.


وسجل دييجو لونا، ثنائية الولايات المتحدة في الدقيقتين 4 و15، فيما أحرز أولجر إسكوبار الهدف الوحيد لجواتيمالا في الدقيقة 80.

ويسعى المنتخب الأمريكي، إلى حصد لقبه الثامن في بطولة الكأس الذهبية، والأول منذ عام 2021، في أول بطولة رسمية بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكأس الذهبية الكأس الذهبية 2025 منتخب المكسيك منتخب هندوراس الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس في بطولة الكأس الذهبية

موعد نهائي الكأس الذهبية 2025 وموقف لائحة الوقت الإضافي

المكسيك يواصل عقدته التاريخية أمام السعودية

رينارد يكشف مكاسب السعودية من المشاركة في الكأس الذهبية

الأكثر قراءة

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

ريبيرو يرفض عودة هذا اللاعب في ميركاتو الصيف

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

الدواجن تسعد المصريين صباح اليوم الخميس

إيرادات كبيرة لـ "أحمد وأحمد" في أول أيام عرضه بالسينمات

وزير الخارجية: مصر تجرى اتصالات مكثفة وتبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم

القبض على سائق التريلا المتسبب في حادث دائري البساتين

مصرع ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي في حادث سير

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثانية من شهر المحرم 1447

تفسير حلم سقوط الشعر في المنام وعلاقته بمواجهة أزمات مالية ونفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية