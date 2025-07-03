نتائج مباريات نصف نهائي الكأس الذهبية 2025

الكأس الذهبية 2025، أسدل الستار على مباريات دور نصف نهائي الكأس الذهبية التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والتي تشارك فيها منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

نتائج مباريات نصف نهائي الكأس الذهبية

الولايات المتحدة 1-2 جواتيمالا

المكسيك 0-1 هندوراس

وتأهل منتخب المكسيك، إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا، عقب فوزه 1-0 على هندوراس، صباح اليوم الخميس.

وتقمص النجم راؤول خيمينيز، دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المنتخب المكسيكي الوحيد في الدقيقة 50.

بينما عجز منتخب هندوراس عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، ضرب منتخب المكسيك، البطل التاريخي للكأس الذهبية برصيد 9 ألقاب، موعدا ناريا في المباراة النهائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، التي فازت 2-1 على جواتيمالا.



وسجل دييجو لونا، ثنائية الولايات المتحدة في الدقيقتين 4 و15، فيما أحرز أولجر إسكوبار الهدف الوحيد لجواتيمالا في الدقيقة 80.

ويسعى المنتخب الأمريكي، إلى حصد لقبه الثامن في بطولة الكأس الذهبية، والأول منذ عام 2021، في أول بطولة رسمية بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

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