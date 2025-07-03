الحكومة الانتهازية! نواب: استغلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية فى تمرير موازنة 2025.. ولا تسمع لأحد!

“استغلال التحديات والأزمات العالمية، فى التأثير الحكومى على مجلس النواب”، هكذا يرى بعض النواب، مواقف الحكومة بعدما وافق المجلس الأسبوع الماضى على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وسط إعلان عدد من النواب رفضهم لها.

رأى النواب أن الحكومة دائما ما تستغل أى أزمات عالمية وإقليمية فى التأثير على البرلمان وتبرير فشلها فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة، وهو ما بدا واضحًا فى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى فور اندلاع التصعيد الأخير!

فى البداية قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف المغاورى، إن التحديات الصعبة التى تحيط، من كل جانب، أمرٌ نقدّره جيدًا وندعم القيادة السياسية فى مواجهتها لها، ولكن محاولات الحكومة لاستغلال تلك الأحداث فى الهروب من مسئوليتها عن العجز المالى وزيادة حجم الدين، هو أمر غير مقبول، مشيرا فى تصريحات لـ”فيتو” إلى أن الحكومة تحاول دائمًا، فى عرضها لأى مشروعات قوانين ذات طابع اقتصادى مثل الموازنة العامة للدولة، أن تُرجِع أسباب أى فشل أو تقصير بها إلى الظروف والتحديات العالمية والإقليمية، علمًا بأن الدول الواقعة فى قلب هذه الأزمات قد لا تعانى كما نعاني!

وأضاف مغاوري، أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وسبق أن رفض برنامج عمل تلك الحكومة فى بداية توليها المسئولية، وذلك بسبب عدم حدوث تأثير إيجابى نتيجة سياساتها الاقتصادية، متابعًا: منذ أن وقعت الحكومة اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى فى 2016، لا أرى نتائج إيجابية على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة، مشددا على أن الاقتصاد المصرى لا يزال يقوم على النظام الريعي، الذى يعتمد على جيوب المواطنين وليس الإنتاج والصناعة والاستثمار.

وأيده النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، مُعلنًا رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، بسبب اعتماد إيرادات الموازنة على الحصيلة الضريبية فقط، والتى تبلغ فى الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات.

وقال منصور لـ”فيتو”: للأسف، الحكومة لا تسمع سوى نفسها، ولا يوجد مبرر لفشلها سوى مواقفها التى تتسم بالعجز والفشل والاتكالية والانتهازية.

كما أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، بسبب زيادة حجم الدين نتيجة استمرار نفس السياسات الاقتصادية، موضحا أن الدين المحلى ارتفع من 3470.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، إلى 8727.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجى من 844.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024.

وأيدهم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحًا أن الأزمة الإقليمية الحالية لا تحتاج لمثل تلك الحكومة الحالية، داعيًا لتولى حكومة أخرى تكون على مستوى تلك التحديات الصعبة.

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يأتى فى ظروف وتحديات إقليمية صعبة، مضيفا أن ما تستهدفه الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد من تقديرات يُعد جيدًا، فى ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الحالية.

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