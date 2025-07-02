بالأسماء، ارتفاع مصابي حادث انهيار مطحنة قمح بالفيوم إلى 11 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث انهيار مطحنة غلال بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم إلى 11 شخصا، ويلتقي جميعهم العلاج بمستشفى الفيوم العام.

تفاصيل انهيار مطحنة وأسماء المصابين

وكان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بانهيار مطحنة غلال، وحائط منزل مجاور لها، بقرية هوارة عدلان، بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 11 شخصا وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

والمصابون هم: محمد احمد محمد قرني 12 سنة، ومعتز محمد عطية 32 سنة، وياسين جمال محمد 10 سنوات، وعادل شعبان هاشم 35 سنة، وعامر محمود حامد 17 سنة، ومحمد صابر عبد العال 25 سنة، وعاطف شعبان هاشم 47 سنة، وسليم مصطفي شعبان عامين، وسلامة صابر عبد العال 23 سنة، ورحيم احمد شعبان 5 سنوات، وشاب مجهول الهوية، وتم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفي الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.