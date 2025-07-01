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حوادث

الإنقاذ النهري ينتشل جثة شاب غرق في بحيرة وادي الريان بالفيوم

الإنقاذ النهري، فيتو
الإنقاذ النهري، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثة شاب غرق في بحيرة وادي الريان، وتم  نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة المختصة

غرق شاب في بحيرة وادي الريان

تلقي اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بغرق شاب بالبحيرة الأولى بمحمية وادي الريان،  وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة  " ربيع.ب.ر" 25 سنه، مقيم بقرية الصعايدة التابعة لمركز يوسف الصديق، وتبين أنه كان يسبح في مياه البحيرة وتعرض للغرق،  وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تخت تصرف جهات التحقيق.

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  وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وتولي التحقيق.

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