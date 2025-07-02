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تعليم الفيوم تعلن تشكيل لجان لحصر المدارس المحتاجة إلى تشجير

جانب من اجتماع تعليم
جانب من اجتماع تعليم الفيوم، فيتو

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي التنمية المستدامة، والموهوبين، ومركز المعلومات، لمتابعة تنفيذ مبادرة "ازرع شجرة" بجميع مدارس المحافظة.

حصر المدارس التي تحتاج تشجير 

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه  شكل لجان مختصة لحصر المدارس التي تحتاج إلى تشجير، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، الذي وفر عددًا كبيرًا من الأشجار سيتم توزيعها على المدارس المستهدفة. 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المبادرة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية صحية وممتعة للطلاب، وتعزيز الوعي البيئي في نفوسهم، وتواصل مديرية التربية والتعليم جهودها نحو بيئة تعليمية خضراء ومستدامة.

 

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يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، نفذت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الإلكتروني، الذي يهدف إلى تيسير وتبسيط عمل الأخصائيين الاجتماعيين من خلال نظام رقمي متطور، يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المهني داخل، ويُعد  البرنامج أحد المبادرات المتميزة لتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية.

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