الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في انهيار مطحنة قمح بالفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيب 7 أشخاص من الفيوم، في حادث انفجار مطحنة للقمح أدى إلى انهيار المبنى، بقرية هوارة عدلان بمركز الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انهيار مبنى مطحنة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانهيار مطحنة للقمح بقرية هوارة عدلان، وإصابة عدد من المواطنين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الجو الحار أدى إلى انفجار مواتير المطحنة، ما تسبب في انهيار المبنى وحائط منزل مجاور لها، وأسفر الحادث عن إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

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 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي، وتولي التحقيق.

 

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