جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر "دور البحث العلمي في خدمة القضايا الإقليمية" (صور)

نظمت جامعة بورسعيد اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي للدراسات العليا تحت عنوان "دور البحث العلمي في خدمة القضايا الإقليمية" وذلك بشقيه العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتحت رعاية الدكتور شريف صالح رئيس جامعه بورسعيد والدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمسرح نادي الجامعة ببورفؤاد.

مؤتمر بجامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا

ترأس حضور المؤتمر الدكتورة راوية رزق رئيس المؤتمر، الدكتورة چيهان البسيوني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ووكيل كلية التربية، بجانب حضور نواب جامعة بورسعيد الدكتورة أمل خليل المشرف على قطاع شؤون الطلاب، والدكتور محمد كامل المشرف على قطاع الشؤون البيئية، وعمداء كليات الجامعة ووكلاء الكليات أيضا، بجانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة بورسعيد المختلفة وطلاب الدراسات العليا والخريجين.

مؤتمر جامعه بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

محاضرات المؤتمر

تضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات منها محاضرة الدراسات البينية" لغة المستقبل في البحث العلمي" والتي قدمتها دكتورة راوية رزق "، ومحاضرة تحليل القياسات الببليومترية (Bibliometrics analysis): وهى الأدوات والبرمجيات في البحوث العلمية الحديثة، والتي قدمتها الدكتورة نجلاء مجاهد رئيس قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني.

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

وعقب ذلك تضمن المؤتمر تقديم محاضرة "قياس أداء الباحثين" المؤشرات والمعايير الأكاديمية والتي قدمها الدكتور خالد الوكيل الأستاذ بكلية العلوم، كما تم تقديم محاضرة بعنوان "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي" والتي قدمها الدكتور مصطفي الزيني.

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

محاور مؤتمر جامعة بورسعيد السنوي لدراسات العليا

وقالت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد أن المؤتمر السالف ذكره يشمل مناقشة مجموعة من المحاور ومنها البحث العلمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الذكية والمعلوماتية في البحث العلمي، والتعليم العالي ودوره في تطوير البحوث الإقليمية.

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

وتابعت الدكتورة راوية رئيس المؤتمر السنوى لجامعة بورسعيد: المؤتمر أيضا يتضمن مناقشة التحديات المجتمعية والبحث العلمي، ونقل نتائج البحث العلمي من النظرية إلى التطبيق، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم والدمج بين العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية.

مؤتمر جامعه بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

واختتم المؤتمر بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقتي العروض الشفهية والملصقات البحثية، وسلمتهم دكتورة راوية نائب رئيس جامعة بورسعيد ورئيس المؤتمر شهادات التكريم والدروع باسم جامعة بورسعيد.

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

مؤتمر جامعة بورسعيد السنوى للدراسات العليا، فيتو

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