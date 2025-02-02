انطلاق المؤتمر 25 لطب الأطفال بعين شمس

تنطلق فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين لقسم طب الأطفال بجامعة عين شمس، تحت عنوان “الابتكارات في رعاية الأطفال”، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب.

فعاليات مؤتمر الابتكارات في رعاية الأطفال

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال طب الأطفال، وتعزيز التعلّم متعدد التخصصات، مع التركيز على تقديم رعاية صحية متميزة للأطفال.

يشمل برنامج المؤتمر محاضرات رئيسية، حلقات نقاش، عروض لحالات سريرية، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تطوير المهارات السريرية والإجرائية لدى المشاركين.

أهداف مؤتمر الابتكارات في رعاية الأطفال

ويسعى المؤتمر إلى تعزيز المعرفة السريرية من خلال استعراض أحدث الأبحاث والعلاجات المبتكرة في مجال رعاية الأطفال إلى جانب تطوير المهارات عبر ورش عمل عملية وتدريب بالمحاكاة لتنمية المهارات السريرية.

كذلك يهدف المؤتمر إلى تحسين جودة الرعاية من خلال مشاركة المعرفة والأفكار المبتكرة لتحسين سلامة المرضى والنتائج العلاجية.

ويستهدف المؤتمر أطباء الأطفال، والمتخصصون في فروع طب الأطفال، أطباء طب الأسرة، الأكاديميين، الباحثين، العاملين في مجال الرعاية الصحية، والمهن الصحية المساندة كالصيادلة، أخصائيي التغذية، والمعالجين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.