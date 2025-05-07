طلاب "طب أسنان بنها الأهلية" يحققون إنجازًا في مسابقة الاستعاضة السنية

حقق طلاب كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية مراكز متقدمة في مسابقة الاستعاضة السنية خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر اليوم المصري لطب الأسنان والذي عقد بكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، حيث حصلوا على المركز الأول في مسابقة الاستعاضة السنية المثبتة، والمركز الثاني في مسابقة الاستعاضة السنية المتحركة.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريب العملي، إلى جانب الدعم المتواصل من إدارة الجامعة.

وأعرب الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز الجامعة وطلابها، مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة تسهم في صقل مهارات الطلاب وتمكينهم من المنافسة في مختلف المحافل العلمية. وأشار إلى أن هذا الفوز هو دليل واضح على جودة البرامج الأكاديمية والتدريب العملي بالجامعة.

من جانبه، قدم الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، التهنئة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس المشرفين، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس الالتزام الكامل بخطط التطوير الأكاديمي والتدريبي، وأن الجامعة مستمرة في تقديم كل ما يلزم لدعم العملية التعليمية وتخريج كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى.

كما أشارت الدكتورة سامية العزب مدير برامج كلية طب الأسنان إلى أن هذا الإنجاز يؤكد مجددًا قدرة طلاب جامعة بنها الأهلية على التميز والتفوق، ويعكس الجودة العالية للتعليم والتدريب بكلية طب الأسنان.

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