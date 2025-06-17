في مؤتمر كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية، رواد أعمال يناقشون مستقبل الشركات الناشئة بمصر

ناقش مجموعة من رواد الأعمال مستقبل ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار في مصر، خلال مؤتمر كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي جاء بعنوان "نحو المستقبل.. رؤى ملهمة لعالم الأعمال في 2025".

فعاليات مؤتمر مستقبل الأعمال 2025، فيتو

وقال معتز صدقي أحد رواد الأعمال: إن القطاع الخاص يحتاج الكثير من المساعدة من جانب الدولة، لأنه قطاع واعد ولديه الكثير من الفرص للنمو.

وأوضح قائلا إنه يجب عدم تحميل القطاع الخاص بأعباء ضريبة قبل أن يبدأ في مشروعه، خاصة أن مساعدة رواد الأعمال ستمكنهم من تحقيق دخل أفضل وتوفير عملات صعبة للبلاد.

أهمية تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني

ولفت صدقي إلى أن التعلم أمر هام للغاية، لأنه سيصنع الفرق، ويشكل 20% من شخصية رائد الأعمال، والباقي يعتمد على العلاقات العامة، مشيرا إلى أنه يجب على رائد الأعمال أن يعرف كيف يقوم بتوصيل حجته، وكيف يجبر الناس على الاستماع له.

وقال: إن التعليم الفني يجب أن يحظى بمزيد من الاهتمام، ويجب أن تتغير نظرة المجتمع له.

إجراءات تساعد في استقدام الاستثمارات الأجنبية لمصر

وقالت هدير شلبي، إحدى رائدات الأعمال خلال المؤتمر: إن ماتستطيع أن تقوم به الحكومة هو المساعدة في استقرار القطاع الخاص لأن ذلك يساعد الشركات الناشئة في النمو ويساعد في استقدام الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتة إلى أن الشركات الناشئة بحاجة إلى أن تنمو أسرع من البيئة المحيطة لذلك يجب أن تلجأ للتعلم والدورات التدريبية.

مخاطر الذكاء الاصطناعي على ريادة الأعمال

وأشارت مروة عباس، إحدى رائدات الأعمال أيضا، إلى أن رأس المال البشري هو أكبر الأصول التي تمتلكها مصر، وهناك الكثير من الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الدولة لاجتذاب المزيد من الشركات الأجنبية للعمل في مصر، لافتة إلى أنه يجب على تلك الشركات أن تقوم بتوفير الكثير من المنصات بدون مقابل وتوفير المهارات للأشخاص في مصر لأن هناك وظائف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بها ولكن هناك الكثير من الوظائف لا يمكن فيها استبدال البشر.

ووجهت نصيحة لأصحاب الشركات الناشئة، مؤكدة أنهم لابد أن يتقبلوا التغيير ويستمروا في عملية التعلم ويفكروا جيدا في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن له أن يكمل ما يقوم به البشر لأنه موجود ليساعدنا وليس ليحل محلهم.

فعاليات مؤتمر كلية أنسي ساويرس لمستقبل الأعمال 2025

تتضمن الفعالية العديد من الحلقات النقاشية التي تضم مجموعة متنوعة من الأكاديميين البارزين والمتخصصين وقادة الفكر ورواد الأعمال وأبرز القادة التنفيذيين في قطاع الأعمال الذين سيناقشون سبل التعامل مع المشهد الاقتصادي في مصر في ظل التقلبات العالمية واستشراف مستقبل الابتكار والقدرة على الصمود وفرص النمو الصناعي والتوسع المحلي والانفتاح على الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر واللوجستيات في عالم سريع التغير.

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