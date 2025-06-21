تطوير المناهج وتقليص محتواها، أبرز قرارات اجتماع مجلس طب قصر العيني يونيو 2025

ترأس الدكتور حسام صلاح – عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات اجتماع مجلس الكلية الشهري، بحضور وكلاء الكلية، ونواب المدير التنفيذي للمستشفيات، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والإدارية الخاصة بالكلية.

واستعرض المجلس نجاح مؤتمر الكلية السنوي المنعقد في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2025، وورش العمل التي سبقته من 26 إلى 27 مايو، بوصفه حدثًا أكاديميًا متميزًا يعكس الحيوية والنشاط العلمي داخل الكلية. حيث استعرض المجلس - بفخر - ثمار جهود أساتذة الكلية في إنجاح المؤتمر، وتحقيقه هذا النجاح الباهر.

نشر بحث علمي دولي رائد حول مستقبل رعاية الكلى في مصر

قدّم المجلس التهنئة لفريق تخصص أمراض الكلى بمناسبة نشر بحث علمي دولي رائد حول مستقبل رعاية الكلى في مصر، بإحدى أرفع المجلات العالمية، مع الإشارة إلى التصنيف المتميز للقسم في SCImago 2025. إنجاز علمي يرسّخ مكانة القسم والكلية كمرجعية علمية إقليمية وعالمية.

كما هنّأ المجلس الفريق الطبي المتخصص في جراحة القلب لنجاحه في إجراء جراحة نادرة عالية الخطورة باستخدام ECMO كتقنية مساعدة للقلب، في دليل على المهارة الفائقة والخبرة الجراحية المتميزة لفريق الكلية.

وهنّأ المجلس الفريق البحثي الذي نجح لأول مرة عالميًا في استخدام تقنية Blood Speckle Imaging عبر تخطيط صدى القلب للكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، في اختراق علمي جديد يعكس ريادة الكلية في تطوير تقنيات التشخيص غير الجراحي.

جهود تطوير المناهج الدراسية بقصر العيني

أشار عميد الكلية إلى جهود تطوير المناهج وتقليص محتواها، يعتمد على استراتيجية عدم التكرار وترتيب الأولويات، مستشهدًا بنماذج عالمية مثل جامعة هارفارد تعتمد علي نفس الاستراتيجيه، معتبرًا ذلك خطوة تطويرية ضرورية تهدف لتحسين جودة التعليم وتقليل العبء الدراسي دون المساس بالكفاءة.

وقدّمت الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب عرضًا مفصلًا حول آلية تطوير مناهج برنامج البكالوريوس، بناءً على توجيهات عميد الكلية بخفض المناهج التعليمية بالكلية، طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية NARS 2017، واعتمادًا على الجدارة والتكامل، في إطار منهجي واضح يعكس التزام الكلية بالتطوير المؤسسي الأكاديمي المستدام.

وأوضحت أن لجنة تطوير المناهج شكّلت خطة عمل لعام 2025/2026 بالتنسيق مع الدكتورة نادية بدراوي، وشملت عقد 15 اجتماعًا تنسيقيًا بين رؤساء الأقسام، نتج عنها اتفاق شامل على التكامل الأفقي والرأسي بين المقررات. نموذج ناجح للتنسيق بين العلوم الأساسية والإكلينيكية لضمان اتساق المحتوى الأكاديمي.

كما استعرض المجلس نشاط الأقسام العلمية والبحثي، بما في ذلك ورشة عمل قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في 15 يونيو 2025، وورشة عمل قسم جراحة القلب والصدر في 16 يونيو 2025، تأكيدًا على دور الكلية الحيوي في التدريب المستمر وبناء الكفاءات التخصصية.

ثمّن المجلس نشاط قطاع خدمة المجتمع، وشمل ذلك تنظيم قافلة طبية إلى منشأة رضوان – منشأة القناطر يوم 14 مايو 2025، وأخرى إلى مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" في بولاق يوم 18 مايو 2025، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نماذج حقيقية لدور الكلية الإيجابي في خدمة المجتمع وتعزيز الصحة العامة.

أشاد المجلس بجهود قطاع شؤون الطلاب في متابعة تنظيم الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مع استعراض جداول الامتحانات وتطابقها مع المعايير الأكاديمية. تنظيم محكم يعكس حرص الكلية على عدالة التقييم وجودة التجربة الامتحانية.

نشاط المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة خلال الفترة الماضية

استعرض المجلس نشاط المستشفيات الجامعية، وأكد على اعتماد مجمع العيادات الخارجية للأطفال (أبو الريش) من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في اعتماد رسمي يعكس الالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الطبية المقدمة. وأضاف عميد الكلية أن هذا هو أول اعتماد لمستشفيات قصر العيني، وأنه يسعى إلى حصول جميع مستشفيات قصر العيني على اعتماد GAHAR، مشيرًا إلى تكوين لجنة داخل كل قسم لمتابعة السياسات الإرشادية للحصول على الجودة، ومتابعة التنفيذ مع المكتب التنفيذي للجودة وتطوير الرعاية الصحية برئاسة الدكتورة رباب مأمون، تمهيدًا للحاق بالعيادات في الحصول على الاعتماد.

ووافق المجلس على تبرعات المستشفيات عن شهر يونيو 2025، باعتبارها موردًا مهمًا يدعم استدامة الأنشطة والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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