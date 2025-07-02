الاحتلال يواصل مسلسل إخلاء منازل الفلسطينيين في غزة بالقصف الجوي والهدم

أفادت تقارير إخبارية فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بأن جرافات الاحتلال تواصل هدم مبنى مأهولا بالسكان من طابقين في قطاع غزة.

الاحتلال يخلي غزة عن طريق القصف الجوي وهدم المنازل

وأوضحت أن الوضع بات يتفاقم في مخيم جنين، مع استمرار الاحتلال في مسلسل هدم المنازل ومنع عودة الأهالي.

كما أشارت إلى أن جيش الاحتلال ينفذ أوامر إخلاء في قطاع غزة عن طريق القصف الجوي.

سقوط 67 شهيدا في غارات إسرائيلية

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم الأربعاء، بسقوط 67 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وأوضح مصدر في المستشفى المعمداني أن 10 شهداء ومفقودين سقطوا إثر قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين في حي الزيتون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين في 3 عمليات إطلاق نار في غزة.



وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إحدى العمليات الثلاث وقعت في حي الشجاعية والتعتيم ما زال مفروضا على موقعين آخرين.



كما أشارت إلى أن عددا من الجنود أصيبوا إثر استهدافهم بصواريخ آر بي جي.

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في قطاع غزة.

المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية

وارتفعت الخسائر التي تكبدها جيش الإحتلال الإسرائيلي مؤخرا خلال المعارك المحتدمة مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ليسجل أكبر عدد قتلى في صفوفه منذ عدة أشهر.

زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحكومة الإسرائيلية

و قُتل 20 جنديا خلال الأسبوع الأخير فقط، حسبما كشفت عنه القناة 12 العبرية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لحكومة الإحتلال الإسرائيلية، واتهامها بمواصلة الحرب من دون وجود خطة واضحة للتعامل مع القطاع.

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