الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وزير خارجية الاحتلال يعلن عن آخر التطورات

وزير خارجية الاحتلال،
وزير خارجية الاحتلال، فيتو

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم، إن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الساعات الأخيرة، تُشير إلى إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تشمل إعادة الأسرى، ووقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة.

وزير خارجية الاحتلال يتحدث عن صفقة وشيكة فى غزة

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جدعون ساعر قوله: “نتلقى إشارات إيجابية من الوسطاء بشأن التقدم في المحادثات.. الفرصة قائمة لإنجاز صفقة، لكن المسألة تتوقف على حسم القرار من الطرف الآخر ”حركة حماس"، وفق زعمه.

وزعم جدعون ساعرـ أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منفتحة على التفاوض، ولكن دون التخلي عن أهدافها الاستراتيجية في غزة.

يأتي هذا التصريح في أعقاب انتشر تقارير عن حراك دبلوماسي مكثف تقوده كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل لاتفاق يقضي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ترامب يعلن موافقة إسرائيل المبدئية على وقف إطلال النار فى غزة

وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، نشر فى وقت سابق من فجر اليوم، تدوينة على منصة “تروث سوشيال” المملوكة له، قال فيها: أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لـ وقف إطلاق النار فى غزة، وأشاد بالجهود المصرية والقطرية فى السلام، وطالب حماس بقبولها.

أما حركة حماس فأكدت في بيان لها، أنها منفتحة على الجهود الجارية، لكنها تشترط وقفًا شاملًا ودائمًا للعدوان، انسحابًا كاملًا للجيش من غزة، ضمانات دولية لتنفيذ أي اتفاق.

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