وزير خارجية الاحتلال يكشف عن شرطين لتل أبيب لوقف إطلاق النار في غزة

قال جدعون ساعر، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: إن وقف الحرب الجارية في قطاع غزة لن يتم إلا بتحقيق شرطين أساسيين، هما:إطلاق سراح الأسري الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، وإلقاء حركة حماس للسلاح بشكل كامل.

شروط إسرائيلي غير قابلة للتفاوض

وخلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة، أوضح ساعر أن حكومته لن تقبل بأي وقف لإطلاق النار لا يتضمن نزع سلاح حماس، زاعما أن إسرائيل "تخوض معركة وجودية، ولا مجال للحلول الوسط مع من وصفهم بالعدو الإرهابي".

الأسرى الإسرائيليين في قلب المشهد السياسي

وأكد الوزير أن ملف الأسرى الإسرائيليين يمثل "قضية وطنية لا تقبل التأجيل"، وأن تل أبيب لن تسمح بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر، في إشارة إلى العملية التي نفذتها حماس وأسفرت عن مقتل وأسر عدد من الإسرائيليين.

رفض للضغوط الدولية

تصريحات ساعر تأتي بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب التي دخلت شهرها التاسع، وأسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين، ودمار هائل في البنية التحتية للقطاع، لكن الحكومة الإسرائيلية تُصرّ على استمرار العمليات حتى تحقيق أهدافها الأمنية بالكامل.

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