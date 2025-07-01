الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: انفراجة كبيرة بشأن مفاوضات إنهاء حرب غزة

حرب غزة، فيتو
حرب غزة، فيتو

نقلت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، أن هناك انفراجة كبيرة قد تفضى إلى استئناف مفاوضات تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، في ظل ضغط أمريكي وقطري متزامن.


 تفاؤل إسرائيلي حذر لأول مرة منذ شهور

وقال المسؤولون إنهم يشعرون بـ"تفاؤل حذر" بشأن إمكانية تحقيق تقدم حقيقي في مسار التفاوض، واصفين الوضع الحالي بأنه "الأكثر إيجابية" منذ عدة أشهر.

ونقلت القناة الإسرائيلية: "هناك حلول تتبلور ونهج جديد أكثر مرونة يتشكل على الطاولة"، بحسب المصادر الإسرائيلية.

 

ترامب يضغط وقطر تتحرك بقوة

وأكدت القناة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يعني ما يقول" في تصريحاته الأخيرة بشأن رغبته في إنهاء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الضغوط الأمريكية على إسرائيل وحماس قد بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية.

كما تحدثت القناة عن دور قطري نشط للغاية في الضغط على حركة حماس لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، في وقت يتوقع فيه الوسطاء عودة المسارات غير المباشرة إلى التحرك خلال أيام.


إسرائيل مستعدة لبحث صيغ جديدة.. منها إنهاء الحرب

للمرة الأولى، أشار التقرير إلى أن إسرائيل باتت مستعدة لبحث صيغ كانت ترفضها سابقًا، بما في ذلك نقاشات تتعلق بإنهاء الحرب تدريجيًا، وهو تحول مهم في الموقف الإسرائيلي، نتيجة الضغوط السياسية والعسكرية المتزايدة.


هل تلوح صفقة شاملة في الأفق؟

بحسب تقديرات القناة، فإن التطورات تشير إلى أن صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحابًا مرحليًا من غزة باتت أقرب من أي وقت مضى، لكن العقبات لا تزال قائمة في صياغة الضمانات وطريقة التنفيذ.

 

ترامب: اقتربنا من صفقة بشأن غزة

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه سيعتمد موقفًا حازمًا وصارمًا في لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف دفعه نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح ترامب خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي بواشنطن:"قد نتوصل إلى صفقة الأسبوع المقبل لإنهاء الحرب في غزة، الأمور تسير بسرعة، وهناك تقدم حقيقي".

وأضاف: "أنا ونتنياهو نتحدث بانتظام، وهو يريد إنهاء الحرب أيضًا لكن بشروط تضمن أمن إسرائيل".

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