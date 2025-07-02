الأربعاء 02 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس: الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن الوسطاء الإقليميين والدوليين يبذلون جهودًا مكثفة في هذه المرحلة من أجل تضييق الفجوات بين الأطراف، والوصول إلى اتفاق إطار يمهد لانطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

حماس: جهود متصاعدة للوسطاء للتوصل لاتفاق

وأكدت حماس في بيان مقتضب أن: "الاتصالات لم تنقطع، وهناك جهود جادة يبذلها الوسطاء من أجل جسر الهوة بين موقف المقاومة ومطالب الاحتلال الإسرائيلي".

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد تصاعدا في التحركات الدبلوماسية المصرية والقطرية والأمريكية لدفع الطرفين نحو حل وسط.

ضمانات دولية لوقف دائم لإطلاق النار

بحسب مصادر مطلعة، فإن الفجوة الأساسية ما زالت تدور حول الضمانات الدولية لوقف دائم لإطلاق النار، وجدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، تفاصيل صفقة تبادل الأسرى.

لكن التصريحات الجديدة من حماس توحي بوجود مرونة نسبية قد تسمح بإطلاق جولة جديدة من التفاوض خلال أيام.

وكانت المفاوضات السابقة قد باءت بالفشل رغم تدخل مصر وقطر والولايات المتحدة، بسبب تمسك كل طرف بشروطه القصوى، لا سيما مطالبة حماس بوقف شامل ودائم للعدوان، مقابل رفض إسرائيلي لما يُسمى "هدنة بلا نصر".

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