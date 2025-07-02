جيش الاحتلال: مقتل رقيب وإصابة جندي بمعارك في شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي برتبة رقيب من كتيبة المدرعات 82 في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة جندي بجروح بالغة من وحدة إيجوز في عملية منفصلة شمال القطاع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن جنديًا إسرائيليًا قُتل وأُصيب خمسة آخرون في ثلاث عمليات إطلاق نار متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

العمليات وقعت خلال اشتباكات ميدانية

بحسب التقارير العبرية، فإن الهجمات وقعت خلال اشتباكات برية بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات من المقاومة في محاور وسط وجنوب القطاع.

وقالت قناة "كان 11" الإسرائيلية: "العمليات الثلاث وقعت في مناطق مختلفة، إحداها كانت كمينًا مسلحًا مباغتًا أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين بجراح متفاوتة".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلي: أن إحدي العمليات الثلاث وقعت في حي الشجاعية والتعتيم ما زال مفروضا على موقعين آخرين، وعدد من الجنود أصيبوا نتيجة قذائف آر بي جي.

الجيش الإسرائيلي يلتزم الصمت

حتى اللحظة، لم يُصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي ما جاء في وسائل الإعلام، ما يُعد إشارة إلى محاولة التحكم في حجم المعلومة المتسربة للداخل الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي حيال طول أمد الحرب.

العمليات المتكررة تدل على أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تحتفظ بقدرات هجومية فاعلة رغم أكثر من 8 أشهر من القصف والتوغل، كما تعكس فشلًا استخباراتيًا في تأمين محاور التحرك البري للقوات الإسرائيلية داخل غزة.

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