حزب المؤتمر يدفع بـ 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالقاهرة بينهم سيدة

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين الحزب بالقاهرة، أن أمانة القاهرة تكثف جهودها استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المرتقب، بعد الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار توجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، موضحًا أن الحزب يعمل بمنهجية منظمة لضمان جاهزية كوادره لخوض انتخابات مجلس الشيوخ القادمة.

وأشار محمود جبر إلى أن أمانة القاهرة عقدت اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، ناقشت خلاله ترتيبات التقدم للمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الدفع بـ5 مرشحين للمقاعد الفردية، بينهم امرأة، في خطوة تعكس حرص الحزب على تمكين المرأة ومراعاة التنوع في تمثيل القاهرة، وأوضح أن الاجتماعات المقبلة قد تشهد زيادة عدد المرشحين

مراجعة دقيقة للسير الذاتية

وأضاف أن عملية اختيار المرشحين تمت بعد مراجعة دقيقة للسير الذاتية، واستعراض القدرات السياسية والتنظيمية للمرشحين المحتملين، مؤكدًا أن الحزب يراهن على كوادره الشابة والواعية لخوض المنافسة بثقة.

وأوضح "جبر" أن الأمانة تعمل وفق خطة زمنية تتماشى مع الجدول الذي أعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، وتشمل هذه الخطة تكثيف التواصل الجماهيري، وعقد لقاءات ميدانية، وإطلاق حملات توعوية للتأكيد على أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، الذي يعد خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الدستورية.

وكانت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة عقدت اجتماعًا تنظيميًا موسعًا مع عدد من أقسام العاصمة، وذلك في إطار خطة الحزب للاستعداد المكثف للانتخابات البرلمانية المقبلة، برئاسة المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقاهرة.



رفع كفاءة الاستعدادات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الأقسام لضمان تغطية شاملة لجميع الدوائر الانتخابية

ناقش الاجتماع سبل رفع كفاءة الاستعدادات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الأقسام لضمان تغطية شاملة وفعالة لجميع الدوائر الانتخابية، إلى جانب بحث آليات دعم مرشحي الحزب ميدانيًا وتطوير الحملات الانتخابية من خلال استقبال مقترحات الأعضاء.

أقسام الحزب بالقاهرة تمثل العمود الفقري للحراك التنظيمي

وأكد القبطان محمود جبر، أن أقسام الحزب بالقاهرة تمثل العمود الفقري للحراك التنظيمي، مشددًا على أهمية العمل وفق رؤية الحزب الوطنية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

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