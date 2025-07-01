شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رسميًا يحمل رقم (7) لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ، وموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ الأول من يوليو 2025.

مواعيد الترشح وتقديم الطلبات

نص القرار في مادته الأولى على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة ستة أيام تبدأ من يوم السبت 5 يوليو 2025 وحتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وتُقبل طلبات الترشح يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي يغلق فيه باب التقديم عند الساعة الثانية بعد الظهر.

شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وفقًا للمادة الثانية من القرار، يجب توافر الشروط التالية فيمن يرغب بالترشح:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في إحدى محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب قانوني يستوجب حذفه من القيد.

ألا يقل سن المتقدم عن 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، مع عدم اعتبار التصالح في الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية بمثابة إعفاء.

ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقدان الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، إلا إذا زال الأثر المانع، إما بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر فيه القرار، أو بصدور قرار من المجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

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