"التمكين الاقتصادي للمرأة" في ندوة بمركز إعلام الفيوم

نظم مركز إعلام الفيوم ندوة لأهالي حي الحادقة، وقرية الصعيدي بعنوان "المرأة المصرية وآفاق العمل الحر" للتوعية بدور المرأة في التنمية الاقتصادية، ودور المجتمع المساعدة في تمكين المرأة اقتصاديا.

المرأة تعكس حالة المجتمع

وقالت سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم، إن أوضاع المرأة فى أى مجتمع تعكس حال المجتمع وصفها أحد العناصر الرئيسية فى الجهود الرامية إلى تحقيق التحولات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل ضمان تمكينها أمرًا حيويًا ليس لرفاهتها فحسب، بل أيضًا لتحسين أوضاع أسرتها ومجتمعها المحلي، مؤكدة أن الطريق إلى التمكين الاقتصادي يبدأ بفكرة واضحة، وإرادة قوية، ومعرفة متعمقة بالسوق ومهارات الريادة.

استثمار القدرات البشرية

فيما قالت شيرين فتحي وكيل والتضامن الاجتماعي، إن الانتقال من الدعم إلى التمكين يعني استثمار في القدرات البشرية والمجتمعية، لكونه مفتاحًا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، واستمرارية القدرة على مواجهة التحديات حتى بعد انتهاء الدعم، من خلال توفير فرص عمل أو دعم مشاريع متناهية الصغر، مشيرًة الى مشروعات التمكين الاقتصادي المتاحة للمرأة من خلال التضامن الاجتماعي بهدف تحقيق الاستقلال المالي والاجتماعي لها، كبرنامج فرصة، والبرامج التدريبية، ومبادرات دعم المرأة، ومشروعات الأسر المنتجة، برامج الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن.

دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في تمكين المرأة

وقال أشرف درويش مدير جهاز تنمية المشروعات، إن دور الجهاز هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ما يقدمه من خدمات مالية وغير مالية بالاضافة الى كيفية تمكين المرأة والتدريب لريادة الأعمال وتنمية فكر وثقافة العمل الحر، لافتًا إلى كيفية دعم مشروعات المرأة الريفية من خلال توفير التدريب والدعم الفني لمساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على تطوير مشروعاتها الزراعية والصناعات الحرفية،والدعم التسويقي بما يضمن نجاحها واستمراريتها، وتعريفها بالخدمات والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنميةالمشروعات ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

وقالت مسئول اول الإعلام بالمركز مروة ايهاب ابوصميدة، إن المرأة المصرية على وجه الخصوص تتميز بالعطاء، العزيمة، الصمود،التفاني، الإصرار، فلابد من تشجيعها وفتح آفاق للعمل أمامها وهو ماتقوم به الدولة من خلال التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

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