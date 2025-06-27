ترقب سياسي لانتخابات مجلس الشيوخ.. أستاذ قانون يدعو للإسراع فى إعلان الإجراءات.. وهذه أبرز تعديلات الدوائر الانتخابية

يستعد الشارع السياسى، فى حالة من الترقب للإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعدما أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فض دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس الشيوخ الذى تنتهى مدته، فى 17 أكتوبر المقبل.

ووفقا لنص الدستور وقانون مجلس الشيوخ، فمن المقرر أن تبدأ إجراءات انتخابات المجلس الجديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل.

ووفقا لمصادر فيتو، من المتوقع أن يتم الإعلان عن بدء إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن تحديد مواعيد إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة سواء لمجلس الشيوخ أو النواب، هو من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن الدستور حدد ضوابط تلك المواعيد.

موعد انتخاب المجلس الجديد

وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ فيتو، أن الدستور نص على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس الحالى، وهو الأمر الذى ينطبق على مجلسى الشيوخ والنواب.

ودعا أستاذ القانون الدستورى، الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان البدء فى إجراءات الانتخابات لكل من مجلسى الشيوخ والنواب، قبل فترة " الستين يوما" بنحو 45 يوما، لكى يتم الانتهاء من إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس فى موعده الدستورى وعدم تعرض البلاد لحالة أن المجلس التشريعى يكون "غير قائم" حال انتهاء مدة مجلس النواب الحالى وتأخر تشكيل المجلس الجديد، حيث يكون فى هذه الحالة المجلس غير قائم، ونضطر خلالها للجوء إلى تشريع القوانين بنظام القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح فوزى، لا يوجد ما يمنع الهيئة الوطنية للانتخابات، من إعلان بدء الإجراءات قبل تلك المدة المحددة فى الدستور، لاسيما وأن ذلك الموعد هو موعد تنظيمى نظرا لعدم اقترانه بجزاء حال مخالفته كما أن لفظ " يجرى" الوارد فى النص الدستورى، يقصد به إجراء عملية الانتخاب ذاتها، وبالتالى يمكن الإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات قبل تلك المدة المحددة " الستين يوما" بحيث يتم الانتهاء من إجراءات فتح باب الترشح والطعون وفترة الدعاية الانتخابية، قبل فترة " الستين يوما" التى من المقرر أن تشهد إجراء عملية التصويت عبر عدة مراحل وجولات للإعادة، ثم إعلان النتائج النهائية.

نظام الإشراف القضائى على الانتخابات

وتابع الدكتور صلاح فوزى، أيضا هناك سبب يدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، للبدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل مدة " الستين يوما"، وهو نظام الإشراف القضائى على الانتخابات، حيث حال الاعتماد على أعضاء الهيئات القضائية فقط فى الإشراف على الانتخابات، تفعيلا للنص الدستورى فى هذا الأمر، فسوف تحتاج الهيئة الوطنية لوقت أطول للانتهاء من عملية الانتخابات، حيث سيكون من المتوقع إجراؤها عبر ثلاث مراحل، نظرا لقلة عدد أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات، متابعا، لذلك أرى أن على الهيئة الوطنية للانتخابات أن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل هذا الموعد بوقت يسمح لها بعدم تجاوز المدة الدستورية للمجلس الحالى.

قوانين الانتخابات البرلمانية

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نهائيًّا على مشروعي قانونين مقدمين من (النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020م.

ويهدف مشروعا القانونين إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

إعادة التقسيم في بعض الدوائر الانتخابية

وجاءت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، مقتصرة على إعادة التقسيم في بعض الدوائر الانتخابية، بينما لم تتم زيادة في أي مقاعد، حيث تضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة دوائر جديدة، في محافظة المنيا، الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، بواقع مقعد واحد، وفي محافظة الشرقية، الدائرة الرابعة ومقرها مركز منيا القمح، بواقع 2 مقعد.

وتضمنت تعديلات قانون مجلس النواب، إضافة مقعد جديد، في الدائرة الأولى بمحافظة القليوبية، ومقرها بنها وكفر شكر، وكذلك إضافة مقعد للدائرة الأولى بمحافظة السويس، ومقرها أقسام الأربعين - فيصل - الجناين - السويس – عتاقة.

كما جاء في التعديلات إضافة مقعد بالدائرة الثانية في محافظة بنى سويف، ومقرها مركزا الوسطى وناصر، وفي محافظة المنيا، الدائرة الثالثة، ومقرها مراكز مغاغة، العدوة، وبني مزار، أما في محافظة سوهاج، تمت إضافة مقعد كذلك بالدائرة الخامسة، ومقرها مركزا جرجا والعسيرات وقسم جرجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.