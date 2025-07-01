الوطنية للانتخابات تُحدد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، قرارها رقم (9) لسنة 2025 بشأن تحديد المحاكم الابتدائية المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بنظامي الفردي والقوائم.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام الدستور، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وهي،القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته، وقرارات الهيئة الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار دعوة الناخبين (رقم 5 لسنة 2025)، والقرارات المنظمة للجدول الزمني والإجراءات الخاصة بالترشح.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 يوليو 2025.

المحاكم المختصة

المادة الأولى تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية المُدرجة بالكشف المرفق بالقرار، تلقي طلبات الترشح بالنظام الفردي.

المادة الثانية تتولى لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية التالية تلقي طلبات الترشح بنظام القوائم، وفقًا للتوزيع الجغرافي التالي:

دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا: مقر اللجنة مديرية أمن القاهرة، والمحكمة المختصة هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد: مقر اللجنة مديرية أمن الجيزة، والمحكمة المختصة هي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

دائرة قطاع شرق الدلتا: مقر اللجنة مديرية أمن الشرقية، والمحكمة المختصة هي محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

دائرة قطاع غرب الدلتا: مقر اللجنة مديرية أمن الإسكندرية، والمحكمة المختصة هي محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى المدير التنفيذي للهيئة اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

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