"رسائل ابن البيطار" و"مع دانتي في الجحيم" أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من الرواية التاريخية "رسائل ابن البيطار.. العشٌَاب الأندلسي" تأليف سيمون لافلوريل- زَكرِي وترجمه عن اللغة الفرنسية عادل مهنى.

وتتناول هذه الرواية التاريخية الرسائل التي كتبها ابن البيطار للسيدة حصيفة التي كانت تقوم بنسخ أطروحته الشهيرة "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية"، التي وصف فيها أكثر من 1400 عقار نباتي وحيواني ومعدني منها 300 من صنعه، مبينًا الفوائد الطبية لكل واحد منها، وقد كتبها وهو مقيم في مصر، وقسمها إلى أربعة أقسام.

صورة إنسانية متكاملة الجوانب من ذكريات الطفولة والشباب

من خلال تلك الرسائل يقدم لنا ابن البيطار صورة إنسانية متكاملة الجوانب من ذكريات طفولته وشبابه في الأندلس التي تركها بمحض إرادته وهو في العشرين من عمره، متجهًا إلى الشرق للدراسة والاستكشاف يتخللها عرض مختصر لما أسهم به هو وغيره من العلماء العرب فى مختلف مجالات المعرفة خاصة التي تتعلق بعلوم النبات وطب الأعشاب.. كل ذلك ممتزجا بأحداث وصراعات عايشها ابن البيطار خلال فترة حياته حتى وفاته في دمشق.

كما صدرت أيضًا الطبعة العربية من كتاب يضم مختارات من شعر درية شفيق وهو "مع دانتي في الجحيم.. دموع إيزيس" وترجمته عن اللغة الفرنسية راوية صادق وقامت بمراجعته منى طلبة.

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