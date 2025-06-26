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ثقافة وفنون

توقيع الطبعة العربية الأولى من كتاب "كان يا ما كان في القدس" الأحد

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توقيع الطبعة العربية الأولى من كتاب "كان يا ما كان في القدس" بحضور مؤلفته الدكتورة سحر حمودة ومراجع الكتاب الدكتور مصطفى رياض.

ويقام حفل توقيع الكتاب في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٩ يونيو بمقر المركز  بحرم الأوبرا.

كتاب كان ياما كان فى القدس

ومن أجواء الكتاب نقرأ:"حكاية عائلة في كتاب؛ عاشت تحت الاحتلال فى مدينة مقدسة ومحافظة للغاية على خلفية من العنف إثر ما حدث فى حرب 1948؛ حيث أصبح من المستحيل العيش بسلام بين الأعداء مما دفع الراوية أن تبدأ حياة جديدة فى ظل ظروف صعبة، وتروض نفسها على فكرة المنفى.
شارك عديدون في وضع هذا الكتاب مثلما سكن دار الفتياني أجيال عديدة من العائلة، يتداخلون في القصة وفي البيت أيضا، فالبيت هو الحكاية ذاتها في هذا المقام. 

قضيت المؤلفة ساعات طويلة فى المكتبات ومحال الكتب في محاولة لجمع المادة التي تحتاج إليها؛ كانت تعرف جيدا أن كتابها هذا لم يكن مؤلفًا عن تاريخ فلسطين أو كتابًا سياسيًا عن ضياعها، ولكنه وثيقة اجتماعية لعائلة عاشت قبل نكبة ١٩٤٨، عن أناس عاديين عاشوا حياة غير عادية إلى أن بددت قوى التاريخ عالمهم وأنهت وجوده دون رجعة.
 

 

يشار إلى أن القومي للترجمة يقدم خصم ٢٥% على الكتاب على مدار اليوم، ويقدم أيضًا إهداء من أبرز وأهم العناوين عند شراء القارئ ٥ كتب من داخل المكتبة.

جدير بالذكر أن منفذ البيع سيفتح أبوابه للحضور والقراء حتى التاسعة من مساء هذا اليوم.

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الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة حرب 1948 كرمة سامي تاريخ فلسطين

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