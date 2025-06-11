ندوة تناقش كتاب فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر بالمركز القومي للترجمة

في الذكرى الـ ١١٩ لحادثة دنشواي، تنظم وزارة الثقافة بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة لمناقشة كتاب "فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني.. حادثة دنشواي بقلم بريطاني معاصر للأحداث" الصادر حديثًا عن المركز، تأليف ولفريد سكاون بلنت وترجمه عن اللغة الإنجليزية الدكتور أحمد خفاجة رُحَيّم وتقديم الدكتور خلف الميري، وذلك يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة طه حسين بمقر المركز بحرم الأوبرا.

أبرز المشاركين

يشارك في الندوة كلٍ من: الدكتور أحمد خفاجة رُحَيّم مترجم الكتاب تحت عنوان "هذا الكتاب.. لماذا؟" ويروي تجربته في ترجمة هذا العمل، والأستاذ الدكتور صلاح السروي تحت عنوان "انعكاسات حادثة دنشواي وتأثيراتها الثقافية والأدبية والاستشراقية"، والأستاذ الدكتور خلف الميري الذي يلقي الضوء على مؤرخ إنجليزي عاصر حادثة دنشواي، والكاتب الشاعر ياسر قطامش ليطرح رؤية جديدة لمذبحة دنشواي وتأثيرها على الشعراء، والأستاذة بسمة طه تحت عنوان "دنشواي (١٩٠٦) والتأريخ الثقافي: نصوص مناصرة للإمبريالية ومناهضة لها"، والأستاذة أميرة السمني تحت عنوان "مذبحة دنشواي في الفن التشكيلي".

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