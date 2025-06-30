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ثقافة وفنون

مركزا القومي والأزهر للترجمة يحتفلان برأس السنة الهجرية

القومي للترجمة. فيتو
القومي للترجمة. فيتو

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بالتعاون مع مركز الأزهر للترجمة برئاسة  الدكتور خالد عبد اللطيف احتفالًا بمناسبة رأس السنة الهجرية وذلك في تمام السادسة من مساء غد الثلاثاء الموافق ١ يوليو بقاعة طه حسين بمقر المركز القومى للترجمة بحرم الأوبرا.

الاحتفال سيشهد تكريم الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمها المركز القومي للترجمة في شهر رمضان الماضي لترجمة مختارات من نصوص فضيلة الشيخ العالم الجليل محمد عبد الله دراز. 

احتفالية القومى للترجمة والأزهر

وأيضًا سيتم تكريم الفائزين في ترجمة سلسلة حقيقة الإسلام التي نظمها مركز الأزهر للترجمة.


يشارك في الاحتفال كلٍ من  الدكتور أحمد مصطفى المختص في تحليل الخطاب الديني بالأزهر الشريف، والدكتور أسامة نبيل أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها بكلية اللغات والترجمة ومراجع اللغة الفرنسية بمركز الأزهر للترجمة، والدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ، والواعظة مرفت  محمد رمضان، بوزارة الأوقاف، الدكتورة سمر عبد السلام أستاذ الأدب بكلية الألسن جامعة عين شمس، وفضيلة الشيخ عماد حسن أحمد عماد مدير إدارة غرب بوزارة الأوقاف.

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