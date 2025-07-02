الأربعاء 02 يوليو 2025
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طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الأحياء: صعب خاصة أسئلة المقالي (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية
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تباينت آراء طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بشأن امتحان مادة "الأحياء" الذي أداه الطلاب اليوم في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن أسئلة الامتحان جاءت صعبة، فيما قال طالب آخر: إن أسئلة المقالي كانت تحتوي على أجزاء صعبة.

آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن امتحان الأحياء

وقال أحد الطلاب:"الامتحان كان صعب بنسبة 85% ولكن أسئلة المقالي كانت صعبة".

وأضاف طالب آخر لـ " فيتو": “الامتحان ميتحلش وكان في أسئلة كتير صعبة والجيولوجيا صعبة”.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

 

 

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