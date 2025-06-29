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طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان التاريخ: أغلب الأسئلة من المنهج (فيديو)

طلاب الثانوية الأزهرية،
طلاب الثانوية الأزهرية، فيتو
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أعرب طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية عن ارتياحهم عقب أداء امتحان مادة التاريخ، والذي أدوه صباح اليوم الأحد بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت من داخل المنهج، رغم وجود بعض الجزئيات التي جاءت بصياغة مختلفة عما اعتادوا عليه. 

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان التاريخ 

وقال عدد من الطلاب، في تصريحات لـ “فيتو”:  إن الامتحان جاء متوسط المستوى وشاملًا لأجزاء المنهج المقررة، وهو ما ساعدهم على التعامل معه بسهولة نسبيًا، مقارنة بالعام الماضي.

وقال أحد الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "الامتحان كان حلو والأسئلة كلها من المنهج، لكن فيه بعض النقاط كانت جاية بطريقة لافتة شوية"، وأضاف آخر: "الأسئلة من جوة المنهج، بس في حاجات مش متعودين عليها في طريقة الصياغة".

وأشار طالب ثالث إلى أن "الامتحان كان كويس، خاصة إنه ركّز بشكل واضح على الفصل السابع، وخصوصًا في أسئلة الاختيار من المتعدد اللي كانت مباشرة وواضحة".

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات  الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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